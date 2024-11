Strana KDH navrhuje opätovne zaviesť domovy pre osamelých rodičov

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičná strana Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje znovuzavedenie domovov pre osamelých rodičov, ktoré by poskytovali služby ženám či jednorodičovským domácnostiam v ťažkej ekonomickej situácii. Cieľom je najmä poskytovanie služieb v oblasti ubytovania či stravovania, uviedli to na tlačovej besede opoziční poslanci z KDH.

Vlani sa podľa poslankyne Andrey Turčanovej na Slovensku narodilo najmenej detí, a to celkovo 48 000. "Preto sme sa rozhodli prísť s novelou zákona o sociálnych službách a do služieb krízovej intervencie doplniť aj domovy pre osamelých rodičov. Máme príklad z minulosti, že v jednom takomto domove za desať rokov existencie do roku 2008 sa podarilo zachrániť 37 detí," uviedla.

aktuálne video

Tlačová konferencia strany KDH na tému pomoc osamelým rodičom a deťom v ich ťažkej životnej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Doplnila, že zrušením domovov pre osamelých rodičov ostali na Slovensku len zariadenia krízovej intervencie, ako sú napríklad bezpečné ženské domovy výlučne pre ženy, ktoré sú ohrozené násilím, alebo útulky poskytujúce služby pre ľudí bez domova. Opätovným zavedením domovov pre osamelých rodičov by štát podľa nej poskytol ubytovanie, stravovanie a lepšie hygienické podmienky pre ženy počas tehotenstva, ktoré sú v ekonomickej tiesni a hrozí im strata bývania.

Branislav Škripek (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Turčanová ďalej spresnila, že služba v útulku stojí v súčasnosti samosprávy 440 eur, pričom v zariadeniach krízovej intervencie je to okolo 530 eur. Na bezpečné ženské domovy podľa nej zase štát vyčlenil dotáciu 750 000 eur, preto by vláda mala nájsť peniaze aj na domovy pre osamelých rodičov. Vyčíslila, že na jedno dieťa by vychádzali služby v týchto domovoch okolo 16.000 eur ročne.

Opozičná poslankyňa Alena Novotná (KDH) priblížila, že ak by sa na Slovensku vytvorilo 200 takýchto domovov, tak za rok by sa zachránilo až 800 detí.

Alena Novotná (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Tento štát si musí povedať, že má problém, jednoducho je nás stále menej a menej. Firmy pociťujú nedostatok pracovníkov, je to okolo 100.000 ľudí, ktorí chýbajú na trhu. Nehovorím, že teraz týmto jedným opatrením vyriešime všetko, len my čakáme jednoducho, že príde táto vláda s nejakou koncepciou, čo s tým robiť," uzavrel poslanec Jozef Hajko (KDH).