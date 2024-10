PRIESKUM Šokujúce čísla! Slováci vnímajú vládne konsolidačné opatrenia negatívne

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií vníma negatívne 73 % ľudí, a to naprieč politickým spektrom. Najväčšie obavy majú zo zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý bol vykonaný od 7. do 11. októbra 2024.