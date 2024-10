Najväčšia online zbierka historických pohľadníc vás dojme! Pozrite sa, ako vyzerali vaše obľúbené miesta

Trnava_Trojičné námestie_Okolo_1907 (Zdroj: GENPIC.ORG)

História sa nám občas zdá byť neuchopiteľná, no niekedy stačí jeden pohľad na starú pohľadnicu či fotografiu a minulosť sa zrazu stane živou. Internetová galéria historických fotografií GENPIC.ORG je jedným z miest, kde sa to deje. So zbierkou takmer 12-tisíc záberov zo slovenských miest a obcí ponúka jedinečný pohľad na to, ako sa naša krajina menila a vyvíjala pred rokom 2000.