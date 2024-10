Desivé čísla: Na Slovensku za pár dní riešili až 10 otrávení hubami: Odborníci varujú, POZOR na tieto zámeny!

(Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) konzultovalo minulý týždeň desať otráv prudko jedovatou hubou hodvábnicou veľkou. Príznaky otravy sú vracanie, hnačky a bolesť v oblasti nadbruška. Pre TASR to uviedla vedúca NTIC Silvia Plačková. Od septembra už riešilo NTIC minimálne 55 otráv hubami. Plačková varuje aj pred jedovatou muchotrávkou zelenou.

Príznaky otravy hodvábnicou veľkou nastupujú skoro. "Vracanie, hnačky, bolesť v epigastriu nastupujú približne do jednej až dvoch hodín od požitia húb," uviedla Plačková. V takomto prípade by človek nemal situáciu podceňovať a čím skôr vyhľadať lekára. NTIC upozorňuje, že je dôležité doniesť so sebou nespracované zvyšky húb, jedlo z húb alebo zvratky, ktoré pomôžu identifikovať hubu, ktorá spôsobila otravu.

Plačková upozornila aj na smrteľne jedovatú hubu muchotrávku zelenú. Minulý rok sa ňou otrávilo šesť ľudí. "Neregistrujeme našťastie žiadne úmrtia tento rok, ale v lete sme konzultovali otravy muchotrávkou zelenou alebo jej bielou formou," doplnila.

Muchotrávku zelenú alebo jej bielu formu muchotrávku bielu a končistú si najčastejšie hubári zamieňajú so šampiňónmi, bedľami a zelenými plávkami. Muchotrávka zelená obsahuje toxín amanitín, ktorý závažne poškodzuje pečeň. "Pri neliečenej otrave alebo neskoro začatej liečbe nastáva smrť," upozornila Plačková. Obzvlášť citliví na amanitín sú starí ľudia a deti. "Prvé príznaky sa dostavia po šiestich, 12 alebo aj 24 hodinách. Sú to kolikovité bolesti brucha, vracanie a vodnaté hnačky," dodala Plačková.

Spoločným znakom smrteľne jedovatých muchotrávok je blanitá voľná pošva, prsteň na hlúbiku a čisto biele lupene. "Pokiaľ huby nepoznáte, zbierajte len huby hríbovité, ktoré majú na spodnej časti klobúka rúrky, napríklad dubáky, kozáky, masliaky a suchohríby. Hríbovité huby nie sú smrteľne jedovaté," uviedlo NTIC.