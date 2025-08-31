Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy

BRATISLAVA – Do Európy sa dostal zo Severnej Ameriky a odvtedy sa šíri rýchlejšie, než by si hubári želali. Aureoboletus projectellus, známy aj ako „americký hríb“, je jedlý a chutný, no podľa odborníkov predstavuje aj ekologickú hrozbu.
Americký hríb pôvodne rastie od Kanady po Mexiko, no pred dvadsiatimi rokmi sa dostal do pobaltských krajín, pravdepodobne spolu s koreňmi borovíc pri ich výsadbe. Odtiaľ sa postupne rozšíril do Poľska, Nemecka či Dánska. Najnovšie sa objavil aj v Česku, kde prvý nález mykológovia potvrdili pred pár týždňami v Lužických horách. Upozornil na to portál TN.cz.
„Američan“ je pre laikov nezameniteľný. Má nezvyčajne dlhú nohu a malý klobúk, ktorý sa s vekom sfarbuje zo svetlohnedej až do červenkastej. Klobúk dosahuje veľkosť 5 až 20 cm a noha býva ešte dlhšia. Rastie najmä v piesčitých borových lesoch a vyskytuje sa často v skupinách. Nazbierať sa tak dá rýchlo a vo veľkom množstve.
Výhodou tejto huby je jej odolnosť voči suchu. Darí sa jej na miestach, kde iné druhy zvyčajne nevydržia. To však nie je len dobrá správa – práve jej húževnatosť spôsobuje, že v Poľsku už začala vytláčať pôvodné hríby. Odborníci sa dokonca obávajú, že Aureoboletus projectellus by mohol narušiť rovnováhu v miestnych ekosystémoch.
Na Slovensku zatiaľ táto huba oficiálne nájdená nebola, no jej šírenie k našim hraniciam je podľa mykológov len otázkou času. Dobrou správou je, že ide o jedlú hubu s mierne kyslastou chuťou, ktorú možno pripraviť podobne ako klasické hríby. Zlá správa je, že jej invázia môže znamenať úbytok pôvodných druhov, ktoré sú pre hubárov cennejšie a pre lesné prostredie prirodzenejšie.
Ak teda v borovicovom lese narazíte na hríb s „dlhánskou nohou“ a drobným klobúčikom, môže ísť práve o tohto amerického votrelca. Odborníci ocenia, ak takýto nález zaznamenáte a nahlásite.