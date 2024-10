Polícia upozorňuje: Počas hubárskej sezóny si treba dávať pozor na zver i starú muníciu

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Turistov i hubárov upozorňuje, aby pri nájdení munície situáciu nepodceňovali. V žiadnom prípade s ňou netreba manipulovať ani sa jej dotýkať. Privolať treba políciu. "Aj keď munícia na prvý pohľad pôsobí, že je poškodená a vykazuje znaky staršieho dáta výroby, neznamená to, že nie je nebezpečná. Môže byť nestabilná a spôsobiť výbuch," zdôrazňuje Hrabovská.

Pri nájdení takýchto predmetov je zároveň potrebné dávať pozor na deti. Miesto v blízkosti nálezu treba označiť a do príchodu polície je nutné zdržiavať sa v bezpečnej vzdialenosti.

Pohyb nebezpečnej zveri

V prípade, že sa niekto chystá do lesa na hríby a iné lesné plody, mal by si preveriť aktuálnu situáciu, či v danej lokalite je predpoklad pohybu nebezpečnej zveri alebo či obec na danom území nevyhlásila mimoriadnu situáciu. So stretom so zverou je potrebné rátať napríklad pri pohybe mimo turistických chodníkov či v ťažko dostupnom teréne.

"Medveďa hnedého je možné pri zbere húb spozorovať napríklad podľa veľkosti a tvaru stopy, ktoré sú takmer nezameniteľné," podotýka Hrabovská.

Vybrať sa za denného svetla a vo väčších skupinách

Predpokladaným miestam výskytu odporúča pri zbere lesnej úrody vyhýbať sa. Odporúča takisto vybrať sa na hríby za denného svetla, vo väčších skupinách a uprednostniť pohyb po turistickom chodníku. V prípade akéhokoľvek podozrenia radí zachovať pokoj a z miesta sa opatrne vzdialiť. Ak človek nebezpečnú zver predsa len zbadá, mal by sa snažiť presunúť na bezpečné miesto, odkiaľ môže zavolať políciu, ktorá následne zmobilizuje Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Zabúdať však netreba ani na to, aby ľudia vedeli rozoznať jedlé huby určené na konzumáciu od smrteľne jedovatých. Ak si nie sú istí, treba sa na hríby vybrať v sprievode osôb, ktoré sa v oblasti hubárčenia vyznajú.