Minister Šaško bude hľadať spôsoby, ako získať ďalšie financie pre zdravotníctvo

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) bude hľadať spôsoby, ako by mohol získať pre rezort viac financií na nové lieky, potreby nemocníc či potreby spojené so starnutím obyvateľstva. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu podľa neho nepokrýva niektoré položky, ktoré sú pre Ministerstvo zdravotníctva SR dôležité. Šaško to vyhlásil v utorok na sociálnej sieti.