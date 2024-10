Umelci z Opery SND sa v pondelok stretli s ministerkou kultúry

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"My, súčasní i bývalí dlhoroční umeleckí zamestnanci Opery SND, chceme vyjadriť podporu krokom ministerstva kultúry a zmenám, ktoré sa udiali v Slovenskom národnom divadle. Výmenu vedenia považujeme za správny krok, rovnako tak menovanie Rastislava Štúra na pozíciu riaditeľa Opery SND. Zároveň chceme deklarovať, že politika do divadla nepatrí a my sa budeme naďalej snažiť prinášať divákom v prvom rade kvalitné umelecké zážitky. Veríme, že Slovenské národné divadlo bude za súčasného vedenia rezortu kultúry prosperovať a rozvíjať sa," uviedla v stanovisku operná speváčka Terézia Kružliaková. Na pôdu MK prišli operní sólisti, zástupcovia zboru, orchestra i umeleckej prevádzky. Podporili kroky ministerstva v súvislosti so zmenami vo vedení divadla a opery.

Umelci s ministerkou diskutovali aj o súčasnej situácii v kultúrnej obci. Šimkovičová sa poďakovala v mene rezortu umelcom za podporu a deklarovala apolitickosť SND. "Vo verejnom priestore je dlhodobo komunikovaný názor iba jednej skupiny umelcov. Preto som rada, že dnes na ministerstvo kultúry prišli umelci z Opery SND, ktorí boli dlhodobo nespokojní s vedením Mateja Drličku a, naopak, kroky súčasného vedenia ministerstva kultúry veľmi privítali," uviedla. Rezort kultúry podľa Šimkovičovej odmieta akúkoľvek cenzúru či zasahovanie do dramaturgie ktorejkoľvek kultúrnej inštitúcie. "Pre mňa je divadlo chrám, kde sa negatívne emócie vytratia a ostať majú najmä tie pozitívne. Preto verím, že SND sa bude rozvíjať a z jeho dosiek zmiznú politické vyhlásenia. Naopak, diváci si budú v divadle užívať už len špičkové umelecké predstavenia," skonštatovala.