Kompromis so zdravotníkmi je na spadnutie, avizuje Šutaj Eštok: Skritizoval Kotlára, takú správu nech ani nedáva

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal na budúci týždeň ohlásiť kompromis so zástupcami zdravotníkov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Avizuje, že peniaze pre zdravotníkov sa nájdu, avšak kompromis je nevyhnutný. Zároveň odmieta spochybňovanie vedeckých faktov a autorít. Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas zdôraznil, že zdravotníctvo musí byť aj prioritou premiéra a nový šéf rezortu musí mať jeho podporu.

"Minister urobí všetko preto, aby upokojil situáciu. Bude pracovať dňom a nocou, aby to bolo vyriešené budúci týždeň. Rokovania prebiehajú," skonštatoval Šutaj Eštok. Financie pre zdravotníkov sa podľa neho nájdu, nebudú však v takej výške, ako by si predstavovali. Zdôrazňuje potrebu kompromisu. Deklaruje, že Šaško má jeho podporu. Verí, že bude mať aj podporu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Hlas-SD je podľa neho pokojnou, ale ráznou silou, ubezpečil, že si vie "buchnúť po stole."

archívne video

Hnutie Slovensko reaguje na vymenovanie nového ministra zdravotníctva (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa Karasa sa výmenou na poste ministra zdravotníctva potvrdilo, že bývalá šéfka rezortu Zuzana Dolinková (Hlas-SD) nemala plán pre zdravotníctvo. Nepredstavila žiadnu víziu či jasný plán, neriešili sa reálne problémy, robili sa len "kozmetické úpravy a malé plastické operácie." Zdôraznil, že zdravotníctvo by malo byť aj premiérskou prioritou. Pri konsolidácii volá po vecných opatreniach zo strany štátu. Za zdravotníkmi sa malo prísť podľa Karasa ešte pred schvaľovaním konsolidačného balíčka.

Skritizoval správu splnomocnenca vlády

Šutaj Eštok zároveň skritizoval správu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Zdôraznil, že Hlas-SD odmieta spochybňovanie vedeckých faktov a autorít. Pripomenul, o čom správa podľa pôvodného zadania mala byť. "Buď bude správa taká, ako sme požadovali, alebo nech správu, ktorú nachystal, ani nedá. Nemá zmysel sa o tom baviť," odkázal Šutaj Eštok. Verí, že Kotlár má sebareflexiu.

Karas kritizoval, že Hlas-SD nemá odvahu žiadať, aby bol Kotlár odvolaný. Označil to za hanbu strany. Pripomenul, že Kotlár rozpráva za vládu a šíri informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde. Nepáči sa mu, že ľudí vyzýva, aby sa neočkovali. Víta však zároveň, že aspoň jedna koaličná strana sa od jeho výrokov dištancuje.

Hlas bude tlačiť, aby do konca roka zvolili predsedu Národnej rady

Koaličný Hlas-SD bude tlačiť na to, aby bol do konca roka zvolený predseda parlamentu z jeho radov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas povedal, že zvolenie nového predsedu Národnej rady (NR) SR budú požadovať. Šutaj Eštok pripomenul, že post predsedu parlamentu prináleží strane Hlas-SD. Deklaruje, že urobia všetko preto, aby si túto "domácu úlohu" splnili v čo najkratšom čase. Nemyslí si, že by malo byť normálne, aby bol tri roky na tomto poste poverený predseda. "Budeme tlačiť na to, aby bol zvolený do konca roka. Nevidím dôvod, prečo by náš nominant nemal byť zvolený už na októbrovej schôdzi," povedal.

Trvá zároveň na tom, aby bol za predsedu NR SR zvolený Richard Raši. Zopakoval, že sám o danom poste neuvažuje, spokojný je vo funkcii ministra vnútra. Podľa jeho vyjadrení však túto možnosť úplne nevylúčil. Na tému voľby predsedu parlamentu sa bude baviť s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom aj šéfom SNS Andrejom Dankom. Hľadať dohodu budú vo vnútri koalície a na koaličných radách. Zároveň víta, že Danko verejne uviedol, že o pozíciu predsedu parlamentu už nemá záujem.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Karas pripomenul, že predseda parlamentu je druhým najvyšším ústavným činiteľom a jeho absenciou rastie autorita premiérovi. "A premiér si to náležite užíva a robí to dobre. Ale toto nie je v prospech štátu," podotkol Karas. Predseda parlamentu je podľa neho potrebný na vedenie dialógu. Je však treba človeka s autoritou, ktorý to "ukočíruje" a dohodne sa aj s opozíciou. "My ale nemáme lídra. V Národnej rade nie je ústavne vyžadovaná funkcia predsedu parlamentu a my sa na to pozeráme a posúvame to z mesiaca na mesiac," poznamenal Karas, ktorý to nepovažuje za normálne vládnutie. Budú požadovať, aby koalícia predsedu parlamentu zvolila, inak je to signál, že veci nefungujú. Znamená to aj pokles dôvery v inštitúcie.