Nový PRIESKUM zisťoval nálady v spoločnosti: Kotlárovým tvrdeniam o pandémii verí takmer štvrtina Slovákov!

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Takmer každý štvrtý Slovák verí tvrdeniam vládneho splnomocnenca Petra Kotlára, ktorý tvrdí, že koronavírus bol umelo vytvorený a úmyselne rozšírený, a že vakcinácia môže meniť ľudskú DNA. Zároveň si každý siedmy opýtaný myslí, že atentát na Roberta Fica sa nikdy nestal. Vyplýva to z prieskumu Agentúry SCIO.

Vyjadrenie Petra Kotlára ku kauze o spochybňovaní pandémie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Respondenti mali v prieskume na výber zo štyroch odpovedí týkajúcich sa Kotlárových kontroverzných výrokov. S názorom, že tieto tvrdenia nemajú vedeckú oporu a sú nebezpečné a odsúdeniahodné, sa stotožnilo 39 % opýtaných. 23,3 % respondentov však považuje Kotlárove výroky za pravdivé a verí, že jeho odhalenia konečne naprávajú falošné vnímanie pandémie.

Ďalších 23,9 % respondentov nemá dostatok informácií na to, aby zaujali definitívny postoj, no veria, že pravda môže ležať niekde uprostred. Len 13,8 % opýtaných nemá na tému vakcinácie a pôvodu koronavírusu žiadny názor. Prieskum bol realizovaný v dňoch od 7. do 11. októbra na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov.

(Zdroj: Agentúra SCIO)

Atentát na Roberta Fica

V druhej otázke mali respondenti odpovedať, kto podľa nich nesie zodpovednosť za atentát na bývalého premiéra Roberta Fica. Výsledky ukázali, že názory sú rovnako rozdelené. Najviac respondentov (32,8 %) si myslí, že Fico si za útok môže sám pre svoju nenávistnú rétoriku a politiku. Naopak, 32 % opýtaných za atentát obviňuje médiá, opozíciu a mimovládne organizácie, ktoré podľa nich útočia na vládu. Len 22,1 % respondentov považuje za vinníka samotného atentátnika. Až 13,1 % respondentov dokonca neverí, že atentát na Roberta Fica sa vôbec stal a považujú ho za zinscenovaný.

Z oboch prieskumných otázok a diametrálne odlišných odpovedí na ne je podľa zakladateľa Agentúry SCIO a jej hlavného analytika Martina Klusa úplne zrejmé, ako nezmieriteľne rozdelená je väčšia časť slovenskej spoločnosti. “Odpovede takmer presne kopírujú výroky predstaviteľov tých politických strán, ktoré respondenti neskôr uvádzali aj ako svoje volebné preferencie” , uviedol Klus. “Z detailného výskumu oboch otázok je tiež zrejmý aj rozdiel pohľadu na tieto témy z hľadiska vzdelania respondentov, resp. veľkosti sídla, z ktorého pochádzajú,” uzavrel Klus