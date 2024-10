Dvojité platenie preddavkov na daň by sa malo zakázať, navrhuje KDH

KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Podnikatelia, ktorí okrem SR pôsobia aj v inom štáte Európskej únie (EÚ) a platia tam aj preddavky na daň z príjmu, by nemali platiť tieto preddavky aj na Slovensku. Navrhuje to opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH), ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil návrh novely zákona o dani z príjmov.