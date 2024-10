Čaká nás novinka? Vzniknúť má nová linka pomoci, odľahčiť by mala linku 155

Ilustračné foto (Zdroj: Pixabay)

BRATISLAVA - Na Slovensku má vzniknúť nová linka pomoci v kompetencii Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Slúžiť má pre neurgentné stavy s cieľom odbremeniť tiesňovú linku 155. Vzniknúť majú aj nové typy záchranárskych posádok, s ktorými budú spojené aj nové indikačné kritériá na filtrovanie hovorov. Vyplýva to z novely zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

"Narastajúci počet volaní na linku tiesňového volania 155, narastajúci počet výjazdov a zahlcovanie systému odkladnými udalosťami spôsobujú postupné znižovanie dostupnosti záchrannej zdravotnej služby. Tento návrh zavádza niekoľko opatrení, ktoré majú za cieľ stabilizovať systém ZZS a zabezpečiť jeho udržateľnosť a dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti," vysvetlilo.

Návrh novej linky pomoci odôvodňuje tým, že 20 percent udalostí oznámených na linku 155 je vyhodnotených ako nevyžadujúcich výjazd záchranky. "Táto nová linka bude slúžiť na riešenie menej naliehavých zdravotných problémov, ktoré nevyžadujú okamžitý zásah záchrannej služby, napríklad konzultácie zdravotného stavu, odporúčania na vhodné zdravotnícke zariadenie alebo na organizáciu plánovaných medziklinických transportov," ozrejmil rezort.

Nové typy posádok

Nové typy posádok majú podľa predkladateľa rozšíriť možnosti operačného riadenia ZZS. Novinkou má byť hybridná posádka rýchlej lekárskej zdravotnej pomoci (RLZP), kde posádka s lekárom funguje počas dennej služby a počas noci bez lekára. Zaviesť sa má aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) so zdravotníckym záchranárom špecialistom, ktorý má rozšírené kompetencie. Vzniknúť má aj ambulancia špecializovanej prepravy, ktorá je určená na plánované menej náročné medziklinické transporty a vybrané primárne výjazdy. Zavádza sa aj ambulancia s vybavením detskej mobilnej intenzívnej jednotky, ktorých prevádzkovateľmi budú koncové detské nemocnice. Novým typom bude aj ambulancia asistenčnej zdravotnej služby.

Novela má priniesť nový spôsob tvorby siete záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, ktorý má zabezpečiť efektívnejšie rozmiestnenie ambulancií a staníc ZZS na základe skutočnej potreby a frekvencie zásahov v rôznych oblastiach. Má sa tiež pravidelne hodnotiť a vyhodnocovať výkon ZZS na základe dát od OS ZZS. Okrem iného má novela napríklad umožniť dispečerom operačného strediska určiť ambulancii neskorší výjazd v prípade, že nie je nevyhnutný. Upraviť sa má napríklad aj nutnosť previerky psychickej spôsobilosti operátorov.

Rezort navrhuje účinnosť novely od 1. januára 2025

"Tento návrh legislatívnych zmien je nevyhnutný v súvislosti s plánovaným vyhlásením výberových konaní na prevádzkovanie ambulancií ZZS, ktoré sa musia uskutočniť začiatkom roka 2025. Ak by táto legislatíva nebola schválená najneskôr do 1. januára 2025, hrozilo by významné oneskorenie výberových konaní, čo by mohlo mať za následok narušenie dostupnosti a efektivity poskytovania záchrannej zdravotnej služby v celom štáte," vysvetlil. Dodal, že úprava tiež nadväzuje na záväzky SR v rámci plánu obnovy.