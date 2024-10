Slováci ukázali srdce! Pomoc za 4 milióny už je na Ukrajine: Emotívne VIDEO poďakovania priamo z frontu

(Zdroj: Munícia pre Ukrajinu, SITA/AP/Efrem Lukatsky)

Takmer 70 tisíc darcov doteraz poslalo na účet zbierky takmer 4 a pol milióna eur. Zostávajúce prostriedky budú použité na nákup granátov do granátometov podľa požiadaviek ukrajinskej strany. Viac než 5 500 kusov granátov M433 (HEDP) kalibru 40x46mm bude dodaných do konca roka 2024 na základe už uzavretej zmluvy medzi Ukrajinským veľvyslanectvom v ČR, dodávateľom (STV Group) a Nadačným fondom pre Ukrajinu, ktorý je spolu so svojim projektom Dárek pro Putina technickým a komunikačným partnerom zbierky. “Som rád, že sa dielo podarilo zavŕšiť a že to malo veľký zmysel,” povedal ambasádor zbierky 100-ročný bývalý účastník SNP Otto Šimko.

Zbierka sa stala historicky najväčšou fundraisinģovou kampaňou na Slovensku a zarezonovala aj v zahraničí, keď o nej napísali veľké svetové aj ukrajinské médiá. Slováci aj Česi priebežne na zbierku stále prispievajú. Od augusta poslali vyše 100-tisíc eur, z toho väčšinu v tomto období darovali naši západní susedia. “Zbierka je unikátna tým, že na jednom účte sa stretávajú dary zo Slovenska aj Českej republiky. V súčasnosti tvoria dary z Čiech významnú položku. Ďakujeme za to,” vyhlásil Martin Ondráček z Dárku pro Putina.

“Vojna proti Ukrajine zo strany ruského agresora ani z ďaľeka nekončí a naši susedia muníciu stále potrebujú ako soľ, aby sa útokom dokázali brániť. Preto sme sa v Mier Ukrajine rozhodli v zbierke pokračovať. V záujme bezpečnosti Slovenska a celého európskeho kontinentu musí Ukrajina túto vojnu vyhrať,” povedal Marián Kulich z občianskeho združenia Mier Ukrajine.

Iniciátori úspešnej zbierky na muníciu aktivista Fedor Blaščák a fotoreportér Vladimír Šimíček pokračujú v humanitárnych aktivitách na pomoc Ukrajine aj naďalej. Spolu s ďalšími fotografmi a novinármi organizujú ďalšiu zbierku na sanitky a rušičky dronov.

“V muničnej zbierke sme splnili, čo sme sľúbili a teraz spúšťame pokračovanie úspešnej zbierky Sanitky pre Ukrajinu. Chceme poprosiť našich darcov, aby pomáhali aj naďalej,” povedal Vladimír Šimíček, iniciátor zbierky na sanitky, v rámci ktorej sa doteraz vyzbieralo viac než 550-tisíc eur vďaka čomu sa k medikom na fronte dostalo viac než 70 sanitiek a terénnych áut.

Partnerom zbierky na muníciu je tiež darcovská platforma Donio, ktorá od začiatku invázie pokračuje v zbieraní prostriedkov na pomoc Ukrajincom na Slovensku i tým, ktorí musia čeliť dôsledkom vojny v ich domovine.