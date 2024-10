Asociácia na ochranu práv pacientov žiada vládu: Mala by zdravotníctvo vyňať z konsolidačného balíka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Je nezodpovedné vystavovať pacienta riziku ešte horšej dostupnosti či už ambulantnej, alebo aj nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Konsolidáciu verejných financií musí vláda robiť uvážlivo a zodpovedne. Zdravie ľudí je najvyššou verejnou hodnotou a aj investíciou, ktorá sa v budúcnosti mnohonásobne vráti," upozornila prezidentka AOPP Mária Lévyová.

archívne video

Tlačová konferencia koaličných lídrov po schválení balíka konsolidačných opatrení (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Asociácia zároveň podotkla, že vláda by mala zvýšiť zdravotné odvody za poistencov štátu už budúci rok a nie až v roku 2026. "Na odložení zvýšenia platieb do zdravotníctva zo strany štátu je zarážajúce aj to, že všetci ostatní budú do systému platiť viac, len štát sa rozhodol na zdravotníctve šetriť," poznamenala prezidentka asociácie s tým, že u ekonomicky aktívnych poistencov došlo napríklad k zvýšeniu zdravotných odvodov o jedno percento už v tomto roku. "Dnes tak platia na zdravotných odvodoch takmer štyrikrát viac ako štát," dodala.

Upozornila, že v dôsledku konsolidačných opatrení, zvyšovania spotrebných daní a rastu cien energií sa dá očakávať nárast počtu ľudí ohrozených chudobou aj na budúci rok. Reálnou hrozbou podľa nej je aj ďalšie zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podotkla, že už do konca roka bude v sektore chýbať viac ako 300 miliónov eur.

AOPP dodala, že dlhoročné neriešenie predvídateľného a dostatočného dofinancovania zdravotného sektora vedie aj k nezáujmu lekárov o výkon ambulantnej praxe u nás. Nedostatok zdrojov má takisto podľa jej slov za následok zavádzanie, a zo strany štátu aj tolerovanie, nekontrolovateľných poplatkov a doplatkov v ambulantnom sektore. "Tie sú pre sociálne zraniteľné skupiny pacientov neúnosné a povedú k zhoršovaniu zdravotného stavu obyvateľstva, neskorému záchytu chorôb a zvyšovaniu počtu odvrátiteľných úmrtí," dodala šéfka AOPP.

Konsolidácia verejných financií

Poslanci Národnej rady SR minulý týždeň definitívne schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Opätovne ho skritizovali zástupcovia lekárov i sestier, ktorí hrozia podaním výpovedí z nadčasov. Návrh kritizuje aj Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá rovnako ako lekárski odborári vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby návrh zákona nepodpísal. Schválenie balíčka skritizovala aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD), podľa ktorej sa konsolidácia nemala dotknúť zdravotníctva.