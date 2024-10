Vláda sa zišla na svojom výjazdovom rokovaní v Modre: Pozrite, čo schválili

Robert Fico (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

MODRA - Environmentálny fond (EF) bude mať k dispozícii v budúcom roku vyše 284,3 milióna eur z výnosu získaného z dražieb emisných kvót. Jednu časť výnosu použije na klimatické účely. Druhá časť, maximálne 50 percent, pôjde na účty ministerstiev dopravy, hospodárstva a pôdohospodárstva, a to podľa nimi predloženého plánu použitia týchto prostriedkov. Vyplýva to z návrhu na schválenie prerozdelenia prostriedkov z výnosu, ktorý v stredu odobrila vláda na svojom rokovaní.

Zákon o obchodovaní ustanovuje nové ustanovenie o využití výnosu z predaja emisných kvót formou dražby. "Výnos, určený Ministerstvom financií SR ako prognózovaný hotovostný príjem, je v plnej výške príjmom EF a je možné ho použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch, a to spôsobom a na účely, ktoré sú definované v zákone o obchodovaní," ozrejmil envirorezort.

Na návrh ministra životného prostredia schvaľuje vláda každý kalendárny rok, najneskôr do 15. septembra, uznesením na každé tri nasledujúce roky prerozdelenie prostriedkov z výnosu. Ak by vládny kabinet neschválil návrh ministra, uvedie sa suma schválená v predchádzajúcom kalendárnom roku. Aktuálny návrh ráta v roku 2026 so sumou viac ako 335,2 milióna eur a v roku 2027 s vyše 327,6 milióna eur.

"Hlavným cieľom návrhu na schválenie prerozdelenia prostriedkov z výnosu podľa zákona o obchodovaní je zabezpečiť použitie výnosu z predaja emisných kvót formou dražby na klimatické účely podľa smernice o systéme obchodovania s emisnými kvótami v Únii," priblížilo ministerstvo životného prostredia. Cieľom je podľa neho prispievať k napĺňaniu klimatických cieľov realizáciou opatrení aj zo strany ministerstiev a zároveň umožniť envirorezortu každoročne reportovať využitie výnosov.

Žilinská nemocnica i ÚVZ budú priamymi príjemcami zdrojov z plánu obnovy

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa stanú priamo určenými prijímateľmi z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Žilinská nemocnica využije zdroje na rekonštrukciu a rozšírenie chirurgického a očného pavilónu, ÚVZ na dobudovanie laboratória BSL3 na diagnostiku vysoko rizikových biologických agensov a toxínov. Návrh ministerstva zdravotníctva v stredu schválila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Modre.

V prípade obnovy a rozšírenia chirurgického pavilónu a očného pavilónu v žilinskej nemocnici ráta projekt s rozšírením oddelení oftalmológie a otorinolaryngológie v očnom pavilóne o tri nové operačné sály vrátane rekonštrukcie izieb, pribudnúť by tiež mali dve nové operačné sály v pôvodných priestoroch ARO chirurgického pavilónu. Z prostriedkov majú vybudovať i nový lôžkový výťah so schodiskom v existujúcich priestoroch fakultnej nemocnice. Modernizácia má zvýšiť kapacity oddelení i skrátiť čakacie lehoty na zákroky, prispieť má aj k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Prostriedky pôjdu i na nákup nového vybavenia.

Dielo by podľa odhadov mohlo byť hotové v polovici roka 2026. Predpokladané náklady sú vo výške 4.840.000 eur s DPH. ÚVZ využije prostriedky na zriadenie a dobudovanie plne funkčného laboratória BSL3, ktoré umožní rozšírenie spektra laboratórnej diagnostiky a zvýšenie všeobecnej pripravenosti na ohrozenia vysoko nebezpečnou nákazou. "Súčasné laboratórium so stupňom biologickej bezpečnosti 3 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nezodpovedá svojou povahou stavebným a technických požiadavkám na diagnostiku vysokorizikových biologických agensov a toxínov," vysvetľuje opodstatnenosť investície rezort zdravotníctva. Zdroje použije ÚVZ i na doplnenie technologického a prístrojového vybavenia. I v tomto prípade sa odhaduje realizácia do polovice roka 2026 s odhadovanými nákladmi vo výške 4.800.000 eur.

Schválili vyše 1,5 milióna eur na projekty v okresoch Malacky a Pezino

Vláda schválila viac ako 1,55 milióna eur na projekty obcí a miest okresov Malacky, Pezinok a iných právnických osôb. Urobila tak v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Modre.Ministerstvo kultúry (MK) SR má podľa materiálu v spolupráci so Slovenským národným múzeom spustiť proces verejného obstarávania na rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra, a to vo výške 2,8 milióna eur. Rovnako má v rámci roku Ľudovíta Štúra 2025 sprístupniť školám počas vzdelávacieho procesu Múzeum Ľudovíta Štúra za zvýhodnených podmienok.

Vláda pre Modru vyčlenila 170.000 eur na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre projekt "Obnova miesta postrelenia Ľudovíta Štúra". Ďalších 122.000 eur pôjde pre Modru na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre dobudovanie chodníka na cintoríne k Štúrovmu pomníku a pamätníku. Ministri tiež schválili vyčlenenie 100.000 eur pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) za účelom exteriérových a interiérových stavebných úprav a výmeny vybavenia a technického zariadenia intervenčného a diagnosticko-rehabilitačného centra na Donnerovej ulici v Bratislave. Ďalších 20.000 eur pre občianske združenie Centrum bezbariérovej komunikácie, ktoré môže peniaze použiť na pokrytie osobných výdavkov na zamestnancov, odmien pre tlmočníkov a materiálno-technické zabezpečenie projektu Online tlmočník.

Športový klub polície (ŠKP) Bratislava bude môcť podľa uznesenia vlády rátať so sumou 40.000 eur na nákup automobilu pre biatlonový oddiel ŠKP v rámci podpory a rozvoja mladých talentov biatlonu. Ďalšie schválené prostriedky vo výške 120.000 eur sú určené na projektovú dokumentáciu a dobudovanie kotolne pre budovu Biocentra Výskumného ústavu potravinárskeho v Modre. Za účelom podpory zachovania výroby modranskej keramiky má MK vytvoriť podmienky a prispieť k rozvoju, povedomiu o keramike, prípadne zriadiť Ľudovú školu keramiky. Z výjazdového rokovania vlády bude finančne podporený projekt "Poslední veľkí majstri majoliky", a to sumou 20.000 eur pre občianske združenie Slovenská ľudová majolika.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie a obnovy národnej kultúrnej pamiatky bývalého Evanjelického gymnázia v Modre. Má sa tam vybudovať školiace a vzdelávacie stredisko, vyplýva z materiálu. Návrh taktiež obsahuje opatrenia a celkovo desať úloh zameraných na podporu vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva a súvisiaceho výskumu a vývoja, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít. Realizovať ich budú rezorty pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia, školstva, cestovného ruchu a športu v spolupráci s mestom Modra, BSK a akademickou sférou.

Materiál reaguje aj na nedávnu povodňovú situáciu

Napríklad MŽP zabezpečí analýzu stavu odtokových kanálov v BSK, pripraví v spolupráci so samosprávami a štátnym Slovenským vodohospodárskym podnikom harmonogram čistenia a vytvorí finančnú schému z Envirofondu. Vláda zároveň navrhuje opatrenia a úlohy zamerané na posilnenie regionálnej konkurencieschopnosti a rozvoj pracovnej sily. Ministerstvo vnútra má preveriť možnosti na zriadenie klientskeho centra Okresného úradu Pezinok. V oblasti športu kabinet navrhuje v spolupráci s primátorom Pezinka podporiť výstavbu hokejovej haly v Pezinku. V oblasti zdravotníctva sa navrhuje vyhlásenie výzvy na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

"Bude nevyhnutné analyzovať stav siete stredných škôl a optimalizovať sieť škôl v BSK s cieľom zvýšenia potenciálu spolupráce so zamestnávateľmi v duálnom vzdelávaní a vytvárania efektívnejších klastrov škôl, ktoré budú silnejšími partnermi pre firmy a vysoké školy a budú rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na zmeny a výzvy v oblasti stredného školstva," tvrdí vláda.

Rada Envirofondu odporučila Tarabovi schváliť 14 projektov

Rada Environmentálneho fondu odporučila ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) schváliť 14 projektov na dobudovanie kanalizácie či čistiarne odpadových vôd. Celkovo má ísť o 22 miliónov eur. Vyplýva to z informácie o odporúčaných žiadostiach, ktoré schválila vláda v stredu. Má ísť o projekty na výstavbu či rekonštrukciu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obciach Plavecký Mikuláš, Boleráz, Jablonové, Častá, Vysoká pri Morave, Dolné Orešany, Vinosady, Kuchyňa, Lošonec, Studienka, Báhoň, Vištuk, Biely Kostol a Jablonec.

Koalícia za rok svojho pôsobenia ceny potravín neznížila

Vládna koalícia za rok svojho pôsobenia ceny potravín neznížila. Cena rovnakého nákupného košíka potravín je v rovnakom obchodnom reťazci napríklad v porovnaní s Poľskom vyššia o 48 %. Uviedli to v Modre na brífingu opozičného hnutia Slovensko poslanci Július Jakab, Michal Šipoš a Rastislav Krátky.

"Piatykrát sme boli nakupovať na Slovensku a v Poľsku v tom istom obchodnom reťazci, tie isté potraviny, v tom istom čase. Priemerná cena na Slovensku za nákup úplne toho istého, čo kúpite v Poľsku v tom istom obchodnom dome, na Slovensku zaplatíte 76 eur a v Poľsku 51 eur. A s touto vládou to absolútne nepohne," spresnil Jakab.

Vrchol cynizmu a totálneho odtrhnutia od reality súčasnej vlády je podľa Jakabových slov analýza o cenách potravín, ktorý vláda na minulotýždňovom rokovaní vzala na vedomie. "V analýze uviedli, že v prípade mäsa je cena na Slovensku v porovnaní s Poľskom o 20 % nižšia. Podľa nášho nákupu je cena kuracích stehien na Slovensku o 31 % vyššia ako v Poľsku. Mleté bravčové mäso nakupujú Slováci o 57 % drahšia ako Poliaci," podčiarkol Jakab.Krátky dodal, že hnutie Slovensko pre lacnejšie potraviny predložilo do parlamentu návrh zákona, ktorý by zabraňoval, aby tá istá potravina v SR stála viac ako v okolitých štátoch. "My sme navrhli zákon, ktorý hovorí, že ten istý reťazec, ktorý predáva ten istý výrobok na Slovensku a v inej susediacej krajine, nesmie dať vyššiu cenu, ako je tá najvyššia cena u suseda," uzavrel Krátky.