Nová DPH sa má dotknúť aj vykurovania a teplej vody: Teplári hovoria o diskriminácii stoviek tisíc domácnosti!

BRATISLAVA - Vláda v rámci konsolidačného balíka plánuje zvýšiť daň z pridanej hodnoty na 23 %, čo negatívne ovplyvní aj dodávateľov tepla. Vyššie náklady na teplo a vodu to bude znamenať pre odberateľov tepla zo systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), upozorňuje Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).

SZVT žiada od vlády preradenie dodávok tepla a teplej vody do zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty 19 % podobne, ako to má byť pri elektrine. SZVT o tom informoval v stredu. "SZVT víta každú pomoc zo strany vlády, ktorá by pomohla tlmiť nárast cien energií. Zároveň však zdôrazňuje, že ak vláda pristúpi k zníženiu DPH na elektrickú energiu, rovnako žiadame pristúpiť k zníženiu a nie zvýšeniu DPH aj na dodávku tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT)," uviedol zväz.

Nárastom nákladov budú čeliť aj bez zvýšenia DPH

Teplári nevidia žiadny dôvod na to, aby boli domácnosti napojené na systém CZT diskriminované oproti domácnostiam používajúcim na výrobu tepla a teplej vody elektrickú energiu. SZVT pripomenul, že podľa údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví boli ročné náklady domácností v roku 2022 celkovo 655 eur na byt vrátane DPH a v roku 2023 bez dotácií predstavuje ročný náklad domácností už 1098 eur/byt. Domácnosti vďaka dotáciám mali náklady v rokoch 2023 až 2024 na úrovni roku 2022. V roku 2025 však s najväčšou pravdepodobnosťou už nebudú žiadne dotácie.

archívne video

Ladislav Kamenický sa vyjadruje ku konsolidačným opatreniam (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po zrušení dotácií budú domácnosti v budúcom roku čeliť nárastu nákladov na teplo a teplú vodu aj bez zvýšenia DPH. "Očakávame, že len z titulu zvýšenia DPH na 23 %, bude priemerná domácnosť ročne za teplo platiť o 30 - 35 eur viac," priblížil zväz. Systémy CZT na Slovensku aktuálne zásobujú teplom 761.000 domácností, čo je približne 2,4 milióna obyvateľov.

Slovenský zväz výrobcov tepla vznikol v roku 1998 ako záujmové združenie právnických osôb - výrobcov tepla. Zväz dnes združuje naprieč celým Slovenskom viac ako 100 spoločností od menších mestských spoločností až po nadnárodné spoločnosti.