Puci dúfa, že poslanci z Národnej koalície budú podporovať vládnu väčšinu

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Hlas-SD dúfa, že poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Národná koalícia/Nezávislí kandidáti zostanú pevnou súčasťou vládnej koalície. Uviedol to šéf poslaneckého klubu koaličného Hlasu-SD Róbert Puci. Reagoval tak na to, že členovia Národnej koalície pôsobiaci v parlamente za SNS žiadajú doplniť do názvu klubu Národnú koalíciu.

"Ja to vnímam tak, že táto platforma asi bude viacej podporovať stranu Hlas-SD, čo sme radi, keďže nám chcú podporiť nášho kandidáta na predsedu parlamentu," povedal Puci v utorok novinárom. Hlas-SD podľa jeho slov naďalej trvá na tom, že miesto patrí im. Zopakoval, že otázku nového šéfa NR SR otvoria až po dohode všetkých troch koaličných strán. Poukázal na to, že o takomto postupe hovorí koaličná zmluva a obáva sa, že opozícia by kandidáta Hlasu-SD nepodporila.

archívne video

Vláda podľa KDH šetrením na mzdách zdravotníkov ohrozuje zdravotnú starostlivosť (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Puci si nemyslí, že členovia Národnej koalície by odišli z koalície v prípade, že by neprešla ich žiadosť o zmenu názvu klubu SNS. "Ja si myslím, že poslanec Rudolf Huliak povedal to, čo chcel povedať, že registrovali to všetci na Slovensku, že tento klub nie je len o SNS, ale o viacerých poslancoch a viacerých stranách a ďalej nech to funguje tak, ako to fungovať má," dodal. Zároveň odmietol tvrdenia o tom, že Hlas-SD by poslancov pôsobiacich v Národnej koalícii kúpil.