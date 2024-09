Zvýšená DPH na knihy bude likvidačná: Tvrdí to vyše 140 slovenských autorov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zvýšená daň z pridanej hodnoty (DPH) na knihy bude mať likvidačný efekt na slovenských spisovateľov. Upozornilo na to vyše 140 autorov a autoriek, podpísaných pod výzvou iniciatívy Zachráň knihu. S argumentmi i so žiadosťou o prehodnotenie navrhovaného opatrenia v konsolidačnom balíčku sa v otvorenom liste obrátili na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ministra financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD) a ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS).

Spisovatelia nespochybňujú zmysel a potrebu konsolidácie verejných financií, upozorňujú však na dôsledky, ktoré nastanú v prípade, že súčasťou opatrení bude aj nárast DPH na knihy z 10 na 23 percent. Okrem obavy z extrémneho nárastu nelegálneho šírenia e-kníh očakávajú aj stratu záujmu o knihy v slovenčine. "Keďže Česká republika má na knihy nulovú DPH, tak slovenský čitateľ začne na internete nakupovať v českých kníhkupectvách prekladovú literatúru, ktorá bude omnoho lacnejšia," vysvetľuje iniciatíva. Pripomína tiež, že mladší čitatelia dávajú už v súčasnosti často prednosť lacnejšej zahraničnej literatúre v anglickom jazyku, pričom ďalším zdražovaním kníh sa tento trend u nich len prehĺbi.

"Ak sa stratí záujem o slovenské knihy, stratí sa záujem vydavateľov takéto knihy vydávať," varujú spisovatelia. "Rozvoj národnej jazykovej identity a kultúry sa ocitne na vedľajšej koľaji," dodávajú. Obracajú sa v tomto kontexte priamo na ministerku kultúry a jej ambície podporovať a presadzovať slovenskú kultúru. "Toto je ten najsprávnejší moment, keď to môžete urobiť. Aj my sme slovenská kultúra, aj my sme slovenské umenie," upozorňujú. "O niektorých z nás sa už teraz učia žiaci na školách na hodinách literatúry. Ak chceme, aby sa aj ďalšie generácie mohli učiť o slovenských autoroch, pomôžte nám, aby sme mohli ďalej písať," vyzýva iniciatíva Zachráň knihu.

Vyjadrila zároveň nádej, že i spomenuté argumenty v otvorenom liste pomôžu revidovať navrhované opatrenie, ktoré už schválila vláda. Obavy z dôsledkov zvýšenia DPH na knihy v predchádzajúcich dňoch artikulovali aj zástupcovia vydavateľov a kníhkupectiev.

Súčasťou konsolidácie verejných financií má byť i zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 percent, pričom toto zvýšenie sa má týkať aj kníh. Sadzba DPH na učebnice má, naopak, klesnúť z desiatich na päť percent. Návrh konsolidačného balíčka schválila minulú stredu (18. 9.) vláda. Predseda vlády SR Fico po utorkovom (24. 9.) stretnutí s lídrami opozičných strán na tému konsolidácie pripustil ešte možné menšie zásahy do schváleného návrhu i to, že by sa úprava mohla týkať práve kníh.

O konsolidačnom balíčku začal vo štvrtok rokovať parlament.