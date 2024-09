Danko k aktuálnym vzťahom v koalícii: Prehovoril o budúcnosti vlády! Zodpovednosť preniesol na Fica

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tk Andreja Danka zo strany SnS: Reakcia na bezprecedentné klamstvá s alibizmus ministra Erika Tomáša (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Danko opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). Podľa jeho slov nie je v tejto funkcii udržateľná a nezvláda ju. "Vrabce na streche čvirikajú, že je to s ňou zlé," podotkol predseda SNS. Zároveň dodal, že strana v žiadnom prípade nepodporí jej odvolávanie v parlament. Koniec Dolinkovej môže podľa Danka žiadať len premiér Robert Fico (Smer-SD). Okrem Dolinkovej skritizoval šéf SNS aj ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD). Tomáš podľa neho "tupo klame", že je proti rodičovským dôchodkom.

Sme jednotní, tvrdí Danko

"Som za to, aby bol rodičovský dôchodok zachovaný. A, samozrejme, pri konsolidácii sa hovorí o inom spôsobe iného výpočtu rodičovského príspevku, ale ako predseda SNS, aj ako osoba s tým nie som stotožnený," skonštatoval Danko. Ak dôchodky klesajú, je to podľa neho Tomášova zodpovednosť. Niekoľkokrát Tomášovi práce pripomenul, že už nie je hovorcom Smeru, ale je ministrom práce za Hlas. Danko ubezpečil ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), že bude mať podporu SNS pri konsolidácii verejných financií. "Sme jednotní," poznamenal. Šéf SNS zároveň povedal, že téma obsadenia postu predsedu parlamentu je pre stranu uzavretá. Aj keby mu tento post ponúkli, už by ho nezobral.

NR SR je napriek chýbajúcemu šéfovi funkčná a podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) má plnú moc. Fico podľa Danka povedal prvý, že by bolo vyvážené, ak by post predsedu NR SR zastával. "Túto ambíciu by som bez podpory Smeru a Fica nemohol napĺňať, lebo si uvedomujem silu v SNS vo vláde. V Hlase to nepochopili," uviedol Danko. Tomáš v pondelok vyzval premiéra, aby upokojil situáciu v koalícii. Spor už nie je iba medzi stranou Hlas-SD a SNS, ale v celej vládnej koalícii. Hlas-SD chce iba jasné dodržiavanie programového vyhlásenia vlády (PVV) a koaličnej dohody, podľa ktorej post predsedu NR SR patrí Hlasu. Súčasťou PVV je prijatie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku a stanovenie novej minimálnej mzdy vo výške viac ako 60 percent priemernej mzdy.