Poslanci Národnej rady SR zasadli do lavíc! Toto sú návrhy, ktoré schvaľujú

BRATISLAVA - Požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska by sa mal znížiť na 19 rokov. Zároveň by sa mali zjednodušiť podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dráhach, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

Rezort dopravy zmeny navrhol na základe poznatkov z praxe. "Návrh zákona zavádza nový inštitút licencie na zachádzanie na železničnú infraštruktúru, keďže ako ukázala aplikačná prax, doterajšie požiadavky pre prevádzkovateľov vlečiek, ktorí zachádzajú na železničnú sieť, sú neprimerane prísne," uviedol v predkladacej správe.

Zároveň by malo dôjsť k prerozdeleniu špeciálnych dráh na tri kategórie. Prvou kategóriou je metro, čo vytvára legislatívny základ pre jeho prípadnú výstavbu v budúcnosti. Druhou kategóriou sú lokálne dráhy, ktoré zahŕňajú koľajové dráhy slúžiace na regionálnu verejnú osobnú dopravu. Posledným typom sú turisticko-hospodárske dráhy. Sem patria všetky historické lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich.

Novela má zjednodušiť proces vydávania preukazu na vedenie dráhového vozidla s cieľom znížiť administratívnu záťaž dopravcov. Zmena zákona by mala zároveň sprehľadniť proces činností v oblasti železničných dráh, ktoré sú v súčasnosti upravené vo vnútroštátnej legislatíve na základe transponovania smernice Európskej únie.

Valné zhromaždenie komory autoškôl nemá potrebovať nadpolovičnú účasť

Valné zhromaždenia Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl už nebudú potrebovať na svoje rokovanie prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komory. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

"Všetkých členov komory, fyzických osôb (živnostníkov) a právnických osôb (ich štatutárnych orgánov), je celkovo 208. Dosiahnuť, aby sa na mieste konania zišlo 50 % + 1 člen komory, je v praxi takmer nemožné," uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo dopravy SR. Valné zhromaždenie sa podľa rezortu platne koná spravidla až po niekoľkých pokusoch, čo je organizačne a finančne náročné.

Valné zhromaždenie tak bude v prípade schválenia novely parlamentom uznášaniaschopné s počtom prítomných členov komory. Na platnosť uznesenia bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Návrh prináša dve opatrenia. Okrem úprav kvóra na platné konanie valného zhromaždenia zároveň zavádza aj potrebu voľby náhradníkov volených orgánov komory, aby sa nemuselo konať mimoriadne valné zhromaždenie na doplnenie plného stavu voleného orgánu komory.

Parlament odsúhlasil žiadosť o pozbavenie mlčanlivosti šéfa NBÚ

Národná rada (NR) SR v utorok odsúhlasila oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romana Konečného. O pozbavenie mlčanlivosti žiadal Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).

V žiadosti sa policajti odvolávali na trestné oznámenie, ktoré Konečný podal v máji. Vyplýva z neho podozrenie zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a iných trestných činov. Trestné oznámenie potrebuje polícia doplniť výsluchom Konečného, preto ÚIS žiadal o oslobodenie od mlčanlivosti. Vyjadriť sa má k všetkým skutočnostiam, s ktorými sa oboznámil v súvislosti s jeho funkciou a ktoré súvisia s jeho trestným stíhaním v rámci kauzy Rozuzlenie.

V marci tohto roka Generálna prokuratúra SR zrušila Konečnému obvinenie v kauze Rozuzlenie postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Dôvodom bolo zistené porušenie zákona. Pôvodne čelil šéf NBÚ od augusta 2023 obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Možnosť spoplatniť objednávanie na vyšetrenie sa nezavedie

Možnosť spoplatniť objednávanie pacientov na vyšetrenie sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v utorkovom hlasovaní neposunula do druhého čítania opozičnú novelu o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za opozičnú SaS.

"Cieľom predloženého návrhu zákona bolo opäť umožniť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti objednávať pacientov za poplatok v rozsahu najviac 1/4 jeho ordinačných hodín. Podľa súčasného stavu je objednávanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas, súčasťou zdravotného výkonu, a preto by tento úkon mal byť pre poistencov poistených v zmluvnej zdravotnej poisťovni ako súčasť zdravotného výkonu bezplatný. Mnohí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zákaz výberu poplatkov obchádzajú," upozornili predkladatelia.

Tvrdia, že pacienti teda aj tak často za objednanie na vyšetrenia platia. "Akurát už na výšku poplatku na rozdiel od minulosti neplatí žiadna regulácia a rovnako neplatí obmedzenie na maximálne 1/4 ordinačných hodín," podotkli. "Stav predstieranej bezplatnosti" označili za horší, ako transparentné regulované poplatky s ochranným limitom.

Povinnosť zamestnávateľov vypracovať plán dovoleniek nebude zrušená

Povinnosť zamestnávateľov vypracovať na začiatku kalendárneho roka plán dovoleniek sa nezruší. Vypustením tejto povinnosti sa mala znížiť najmä administratívna záťaž v podnikateľskej oblasti. Navrhoval to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele Zákonníka práce, ktorú však Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.

"Dôvodom navrhovanej úpravy je zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa, keďže pre veľkú časť zamestnávateľov je vypracovanie tohto plánu iba formálnou záležitosťou," uviedol Viskupič v dôvodovej správe.

Pripomenul, že v súčasnosti čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po dohode so zamestnancom, a to podľa plánu dovoleniek vypracovaného na začiatku kalendárneho roka. V praxi je to podľa neho odlišné, keďže termíny dovoleniek sa počas roka menia hlavne na žiadosť zamestnancov. Dochádza k tomu preto, že na začiatku roka zamestnanci častokrát nemajú predstavu, kedy a ako budú dovolenku tráviť.

"Disponovanie plánom dovoleniek pre väčšinu zamestnávateľov nepredstavuje žiadnu pridanú hodnotu, iba administratívnu záťaž. Od plánu dovoleniek sa väčšina zamestnávateľov tak či tak skôr či neskôr odchýli, a to v dôsledku zmien skladby zamestnancov, alebo v dôsledku nepredvídateľnosti životných situácií zamestnancov, kedy im vznikne potreba vziať si neplánovane dovolenku," uzavrel Viskupič.

Poslanci odmietli opozičnú novelu k vzdelávaniu sestier

Sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek sa nebude meniť. Národná rada (NR) SR v utorok odmietla novelu zákona o zdravotníckych pracovníkoch z dielne poslancov Jany Bittó Cigánikovej a Tomáša Szalaya za opozičnú SaS.

Predkladatelia chceli novelou presadiť zmenu subjektu, ktorý by sústavné vzdelávanie organizoval a hodnotil. Navrhovali, aby ho v prípade sestier a pôrodných asistentiek zabezpečoval výlučne iba zamestnávateľ. "Je totiž primárne v jeho záujme, aby boli sestry a pôrodné asistentky vzdelané, aby vykonávali kvalitne svoju prácu," odôvodnili.

Novelou takisto chceli zrušiť kreditový systém sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. V praxi sa podľa ich slov ukázal ako neefektívny. "Keďže zákon nestanovuje povinnosť kreditového systému, premietla by sa táto zmena iba do podzákonných predpisov," ozrejmili.

Rezort dopravy bude môcť pozemky pod letiskami kúpiť a prenajať leteckej spoločnosti

Pozemky s letiskovou infraštruktúrou letísk, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu ani letiskových spoločností, bude môcť Ministerstvo dopravy SR odkúpiť do vlastníctva štátu a následne prenajať letiskovej spoločnosti. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o letiskových spoločnostiach a zákona o civilnom letectve, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

"S cieľom usporiadať vlastnícke práva k pozemkom návrh zákona predstavuje právnu úpravu správy majetku štátu odlišnú od všeobecnej úpravy správy majetku štátu, na základe ktorej bude Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky oprávnené na kúpu pozemkov do vlastníctva štátu a následne na základe nájomnej zmluvy oprávnené ich prenajať letiskovej spoločnosti," priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe.

Dôvodom legislatívnej úpravy je, že v súčasnosti sa letisková infraštruktúra letísk prevádzkovaných letiskovými spoločnosťami nachádza aj na pozemkoch, ktoré nevlastní štát ani letisková spoločnosť. Ide najmä o pozemky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie letiskovej prevádzky alebo bezpečnostnej ochrany týchto letísk. Na ich odkúpenie však nemôže štát priamo poskytnúť verejné prostriedky letiskovej spoločnosti.

Podľa novely pozemky pod letiskovou infraštruktúrou nadobudnuté do vlastníctva štátu môže rezort dopravy leteckej spoločnosti prenajať za trhové nájomné. Prioritný infraštruktúrny majetok pritom možno prenechať do nájmu maximálne na 50 rokov. Pri nájme do 30 rokov sa vyžaduje súhlas ministerstva, nad 30 rokov treba súhlas vlády.

Súhlasila so zmluvou o medzinárodnej cestnej doprave medzi SR a Mongolskom

Národná rada (NR) SR v utorok súhlasila s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Mongolskom o medzinárodnej cestnej doprave. Ide o štandardnú zmluvu, aké SR uzatvára s jednotlivými štátmi v záujme podpory obchodnej spolupráce aj v záujme uľahčenia tranzitu.

"Zmluva upravuje podmienky vykonávania osobnej a nákladnej cestnej dopravy, povinnosti dopravcov a sankcie v prípade nedodržania ustanovení zmluvy," priblížilo v predkladacej správe Ministerstvo dopravy (MD) SR. Zmluva bola vládou schválená ešte v januári 2023. Podpísaná bola počas stretnutia zástupcov ministerstiev dopravy obidvoch krajín v marci 2024 v Bratislave. Pred jej ratifikáciou však ešte podlieha súhlasu NR SR.

Poslanci odobrili správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry

Aj v minulom roku predstavovala najvyšší podiel trestnej činnosti majetková trestná činnosť. Výrazne sa zvýšil trend jej páchania vo virtuálnom prostredí prostredníctvom počítačových sietí, najmä pri trestnom čine podvodu. Vyplýva to zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za rok 2023. Poslanci Národnej rady (NR) SR správu v utorok vzali na vedomie.

"Aj napriek tomu, že podiel majetkových trestných činov na celkovej kriminalite od roku 1990 klesá (z takmer 80 percent na súčasných 34 percent), naďalej ide o najpočetnejší druh odhalenej kriminality. Dlhodobo dominantným je trestný čin krádeže," uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka v správe. V porovnaní s rokom 2022 došlo k nárastu ukončených trestných stíhaní za trestný čin krádeže o osem percent. "V roku 2023 bolo za trestný čin krádeže ukončené trestné stíhanie až proti 7798 obvineným," dodal.

V posledných štyroch rokoch sa dostávajú do popredia trestné činy všeobecne nebezpečné, ktoré predstavovali v roku 2023 aj kvôli trestnému činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky až 14 percent z celkovej kriminality. "V porovnaní s rokom 2022 bol zaznamenaný pokles trestných stíhaní osôb za tento trestný čin o 13 percent, ktorý bol aj v roku 2023 primárne páchaný v súvislosti s vedením motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky," pripomenul šéf prokurátorov.

Významný podiel na celkovej kriminalite mali popri majetkových trestných činoch a všeobecne nebezpečných trestných činoch, rovnako ako v roku 2022, trestné činy proti rodine a mládeži (12 percent), a z nich najmä trestný čin zanedbania povinnej výživy. "Dostupnosť výpočtovej techniky a využívanie elektronickej komunikácie výrazne ovplyvnili spôsoby páchania trestnej činnosti. Trestná činnosť sa presúva do kybernetického priestoru," píše sa v správe.

Najčastejším spôsobom ukončenia trestného stíhania v prípravnom konaní bolo aj v roku 2023 podanie obžalôb na súd. Obžaloba bola podaná na 24 148 osôb, čo predstavuje 82,4 percenta z celkového počtu ukončených trestných stíhaní. Súčasťou správy je aj prezentovanie poznatkov o stave zákonnosti v roku 2023 získaných pri plnení úloh Úradom špeciálnej prokuratúry ako osobitnej súčasti Generálnej prokuratúry SR, keďže v roku 2024 bol úrad zrušený.

Správa poukazuje aj na zistenie mimoriadne znepokojujúcich poznatkov prokuratúry o stave dodržiavania zákonnosti v reedukačných centrách, v ktorých prokurátori v roku 2023 vykonali neohlásené previerky a zistili závažné poznatky o porušovaní zákonnosti a o porušovaní práv detí umiestnených v reedukačných centrách.