Zamestnávatelia varujú: Konsolidačné opatrenia ešte viac oslabia konkurencieschopnosť Slovenska

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Konsolidačné opatrenia uvrhnú Slovensko ešte viac na koniec EÚ z hľadiska konkurencieschopnosti. Navyše sú zamerané na zvyšovanie príjmov, než na šetrenie vo verejnej správe. Vyhlásili to v pondelok predstavitelia zamestnávateľských združení po rokovaní tripartity.

"Investori už teraz obchádzajú Slovensko veľkým oblúkom. Slovensko hodnotia ako neperspektívnu krajinu, či už z hľadiska stability a legislatívneho procesu, alebo kvôli vysokým nákladom na podnikanie," uviedol viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka s tým, že mimoriadne negatívne hodnotí daň z finančných transakcií. Podotkol, že ju neplatí napríklad konkurencia, ako je Česko. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) dodal, že nie sú riadne prepočítané dopady takejto dane a nie je známe, aký vplyv bude mať na hospodárstvo a ekonomiku. Avšak obáva sa, že to bude mať zásadný dopad na hrubý domáci produkt (HDP).

"Očakávame pokles HDP v dlhšom horizonte o dva percentuálne body, čím sa oberáme o príjmy v budúcnosti," podotkol. RÚZ má podľa neho problém s konsolidačnými opatreniami najmä preto, že sú jednostranne zamerané na zvyšovanie príjmovej stránky, zatiaľ čo na strane úspor vo verejných financiách je vyčíslená úspora len asi 600 miliónov eur. Únia to považuje za nedostatočne ambiciózne. Machunka dodal, že je potrebné zvážiť znižovanie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pri vybraných skupinách na päť percent. Lepším riešením by podľa neho mohla byť kompenzácia zvýšených výdavkov pre tých, ktorí to skutočne potrebujú, prostredníctvom sociálneho systému. "Pozitívne vnímame opatrenia, ktoré sa týkajú výdavkovej časti rozpočtu, ako sú zmeny vo vyplácaní rodičovského dôchodku a daňového bonusu," uzavrel.