Minister Tomáš sa vyjadril k penziám: 13. dôchodky porastú! Takáto má byť ich nová SUMA

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

Minister ubezpečil dôchodcov, že 13. dôchodok tak, ako bol schválený, bude vyplatený v decembri. "Napriek tomu, že Andrej Danko a SNS spochybnili 13. dôchodok, strana Hlas-SD nedovolí siahnuť na 13. dôchodok a preto sa pred Vianocami dôchodcovia môžu tešiť starobný dôchodok vo výške 606,30 eura," povedal Tomáš v utorok na tlačovej konferencii.

V prípade poberateľov invalidných, vdoveckých a sirotských je minimálna garantovaná suma 13. dôchodkov 300 eur. Navýšená suma pre poberateľov invalidných dôchodkov nad 70 percent je 493,80 eura, v prípade vdovského dôchodku sa vyplatí v sume 339 eur.

V roku 2025 by mal 13. dôchodok výrazne narásť, prezradil minister. Keďže 13. dôchodok sa vyrátava ako priemerný dôchodok za predchádzajúci celý rok, ministerstvo má podľa Tomáš už teraz kvalifikované odhady, o akú sumu by išlo. "Na budúci rok by mal byť trinásty dôchodok na úrovni približne 680 eur," dodáva.

archívne video

Poslanci zo strany Hlas-SD o situácii v koalícii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rodičovský a minimálny dôchodok

Tomáš sa vyjadril aj na tému rodičovského dôchodku, ktorého zmena je súčasťou konsolidačného balíka. Podľa národniarov mal zostať nezmenený a nesie za to zodpovednosť minister Tomáš. Minister však pripomenul, že SNS bolo súčasťou konsolidačného tímu a za úpravu rodičovského dôchodku strana zahlasovala. "Ja som túto zmeny neinicioval, prišla od konsolidačného tímu, ktorého súčasťou bola aj strana SNS," dodal Tomáš s tým, že toto zo strany koaličného partnera nebolo korektné.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SNS okrem toho prišla s parlamentným návrhom zákona k minimálnym dôchodkom. Podľa neho by sa ich výška mala odvíjať od priemernej mzdy a nie životného minima, ako je to dnes. "Pokiaľ by mal prejsť zákon z dielne SNS, a oni to dobre vedia, tak po prvé by prudko rástol počet dôchodcov s minimálnym dôchodkom, dokonca za tri roky by sme mali asi 300-tisíc takých dôchodcov a dobiehali by tých, ktorí si viac odvádzali na sociálnom poistení," hovorí Tomáš, podľa ktorého by to spôsobilo napätie medzi seniormi. "Po druhé by to navyše stálo štátnu pokladnicu prvý rok 150 miliónov eur, druhý asi 250 miliónov eur a v treťom roku 450 miliónov eur. To je odborne aj ekonomicky nerealizovateľné," dodal.