Konsolidácia by mala byť založená aj na znižovaní výdavkov, tvrdí Progresívne Slovensko

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) verí, že konsolidácia verejných financií by mala byť rovnomerne založená na príjmoch, ako aj na výdavkoch štátu. Znižovanie štátnych výdavkov pritom predstavuje iba päť percent z celkovej plánovanej sumy konsolidačných opatrení, zvyšok zaplatia bežní občania. Uviedol to v utorok líder hnutia Michal Šimečka. Ten ďalej upozornil, že v súvislosti s prijatím opatrení neprebehla potrebná diskusia s opozíciou.

"Dopredu hovoríme, že nebudeme ani nijako asistovať pri jeho asociálnom balíčku, ani nebudeme vyjednávať o jednotlivých položkách. Na zmysluplnú diskusiu bol čas pred mesiacmi. Teraz už je návrh schválený vládou a smeruje do parlamentu, kde sa o ňom má diskutovať. Tam zaznejú aj naše návrhy a riešenia," povedal v súvislosti s opatreniami predstavenými premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) líder hnutia.

Predseda PS Michal Šimečka pred stretnutím s premiérom na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

PS vníma negatívne to, ako rýchlo sa pôvodne predstavené opatrenia menia, napríklad nejednoznačná sadzba dane z pridanej hodnoty. Koaliční poslanci by mali podľa Šimečku šetriť financiami v štátnej správe, pričom konsolidáciu postavenú spolovice na príjmoch a spolovice na výdavkoch považuje za riešenie, ktoré by nemalo vplyv na rast slovenskej ekonomiky a na finančnú situáciu bežných občanov.

Líder hnutia taktiež vyzval premiéra na zvýšenie transparentnosti, pričom upozornil na jednu miliardu eur, o ktorú je predstavený balík opatrení vyšší v porovnaní s pôvodným plánom konsolidácie.

"Pán premiér, otvorene povedzte, koľko to bude každého z nás stáť? Dajte tie prepočty, máte na to analytikov na Ministerstve financií SR. My sme podľa tých úvodných opatrení, priznávam, že nahrubo vyrátali, že každú trojčlennú rodinu to bude stáť 1 000 eur ročne, tak ale nech to povie minister financií, koľko nás to bude stáť. Neklamte ľudí, že sa to nedotkne ich peňaženiek. Dotkne sa to každého," doplnil Šimečka.