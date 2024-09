Bez zmeny DPH by sa verejné financie konsolidovať nedali, uviedol Kamenický

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vládna koalícia sa pri príprave konsolidačných opatrení snažila nájsť opatrenia, ktoré budú mať čo najmenší dosah na ľudí, no bez zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) by sa konsolidovať verejné financie, vzhľadom na ich stav, nedalo. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

"Snažili sme sa urobiť také opatrenia, ktoré budú skutočne menej dosahovať na ľudí a v podstate budú nejako solidárne tie veľké firmy s malými a tí bohatí s chudobnými. A DPH bola témou, kde som aj musel Robertovi Ficovi (Smer-SD) povedať, že prepáč, ale my to bez tej DPH momentálne, vzhľadom na stav verejných financií, nevieme urobiť. Lebo 2,7 miliardy eur je obrovská suma," uviedol Kamenický.

archívne video

Kamenický: Som prvý, ktorý si želá čo najviac vzdelanú spoločnosť (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Podľa podpredsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet a podpredsedu opozičnej SaS Mariána Viskupiča vláda namiešala pre firmy "smrtiaci kokteil". Pripomenul, že ľudí čaká zdražovanie. "Dosah na ľudí bude veľké zdražovanie, na firmy veľmi veľký rast nákladov, čo brzdí ekonomiku, čo brzdí konkurencieschopnosť," povedal Viskupič s tým, že väčšinu konsolidácie vláda preniesla na ľudí a firmy.

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vláda by podľa neho mala v prvom rade šetriť na sebe

Pripomenul, že výdavky na štátnych zamestnancov v budúcom roku sú naplánované vo výške 14,5 miliardy eur. SaS by podľa Viskupiča šetrila aj na 13. dôchodkoch. "Tento rok nám rastú o 17 % výdavky na dôchodky, a to pri raste ekonomiky 2,3 %, ak vôbec bude. Toto je tá cesta do Grécka, presne toto bolo v Grécku, že krajina vyplácala stále viac dôchodkov a jednoducho na to nemala," uviedol Viskupič.

Štát ako kompenzáciu prijatých konsolidačných opatrení navrhol znížiť DPH na vybrané potraviny, lieky či učebnice na 5 %. Podľa Kamenického zníženie DPH prinesie zlacnenie potravín. Pripomenul, že zníženie DPH sa bude týkať všetkých potravín, nielen tých, ktoré klesnú z 10 na 5 %, ale aj ostatných, ktorých DPH klesne z 20 na 19 %. To, aby potraviny skutočne zlacneli, si chcú podľa Kamenického postrážiť.

Podľa Viskupiča zníženie sadzby DPH zlacnenie potravín neprinesie

"Pomohlo by to vtedy, ak by bolo jedno opatrenie. Keby vláda nerobila kaskádu iných opatrení, ktoré firmám zdražujú náklady, tak potom by sa dalo hovoriť o tom, že keď klesne DPH, je šanca, že klesnú ceny potravín. Ale toto sa nedeje, všetky tie dodatočné náklady, ktoré firmám dávate - dopravné náklady, transakčná daň, rôzne osobitné odvody, to sa nedá vykryť zlacnením," reagoval Viskupič.