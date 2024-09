AKTUÁLNE Most je v havarijnom stave! Tvrdé rozhodnutie: Prístúpili k jeho búraniu

Most ponad R1 v Banskej Bystrici je v havarijnom stave (Zdroj: Facebook/Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja)

Dodal, že práce pokračujú podľa plánovaného harmonogramu a zatiaľ je zbúraná približne polovica mosta. Ak sa nevyskytne mimoriadna situácia, podľa dodávateľa prác by mal byť most zbúraný v sobotu približne o 17.00 h, aby cesta R1 bola od pondelka (23. 9.) prejazdná, doplnil primátor. O búracie práce v celkovej sume 231.000 eur s DPH sa stará spoločnosť Metrostav Slovakia.

VIDEO

Búranie poškodeného mosta v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

ZHOTOVITEĽ SI PREVZAL STAVENISKO, MECHANIZMY NA ZBÚRANIE MOSTA UŽ PRICHÁDZAJÚ DO BANSKEJ BYSTRICE Na mestskom úrade sa... Posted by Ján Nosko on Friday, September 20, 2024

Banskobystrická radnica dostala v stredu (18. 9.) statický posudok po pravidelnej prehliadke mosta a 50-ročný most uzavreli pre viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii. "Napriek tomu, že tento most nie je evidovaný v majetku mesta, ale nachádza sa na našom území, iniciatívne sme ho dali zmonitorovať. Posudkom bol zaradený do triedy sedem, čo je havarijný stav. Predchádzajúca prehliadka pritom konštatovala stav 4 - 5, čiže došlo k náhlemu zhoršeniu. Z dôvodu jeho havarijného stavu a akútnej poruchy - praskliny v strednom poli mosta, sme boli nútení uzatvoriť ho pre akúkoľvek dopravu, peších i cyklistov. Táto prasklina by mohla spôsobiť kolaps konštrukcie mosta. Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá," zdôraznil Nosko v uplynulých dňoch s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Most ponad R1 v Banskej Bystrici je v havarijnom stave (Zdroj: Facebook/Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja)