Stavebný sektor predpovedá ďalší ČIERNY SCENÁR konsolidácie: Nedostupnosť bývania stúpne! Výzva vláde

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zamestnávatelia združení v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) upozorňujú na dôsledky, ktoré spôsobí zavedenie konsolidačného balíka vlády Roberta Fica (Smer-SD). Sú nimi úpadok podnikateľského prostredia, stagnácia stavebníctva, neistota i predražovanie bytovej výstavby. Zamestnávatelia zdôrazňujú, že konsolidovať je nevyhnutné, no podstatne viac škrtov by však očakávali na výdavkovej strane rozpočtu. Vládu preto vyzývajú, aby formu konsolidácie ešte prehodnotila.

Stavebný sektor oceňuje, že vláda po dlhých mesiacoch konečne predstavila ucelený plán konsolidácie verejných financií, pretože vývoj hospodárenia štátu bol dlhodobo neudržateľný. Mieru neistoty bánk a podnikateľov podľa neho zvyšovali vyhlásenia vládnych predstaviteľov, že riešenie deficitu pôjde predovšetkým na vrub podnikateľskej oblasti. Banky začali v cene poskytovaných úverov zvyšovať rizikovú prirážku krajiny a podnikatelia odkladali svoje investície pre nejasné budúce daňové a odvodové podmienky. Oboje sa v tomto roku už citeľne v prejavilo v stagnácii, resp. v poklese segmentu súkromného stavebníctva a stagnácii bytovej výstavby.

archívne video

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Z pohľadu celkového nastavenia konsolidačného balíčka sa však podľa ZSPS v nedostatočnej miere zamerala na zníženie výdavkov, predovšetkým prerozdeľovaných plošných dávok občanom. Čo sa týka opatrení, ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia, zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) hodnotia zamestnávatelia združení v ZSPS v princípe pozitívne.

„Určite ide o lepšie riešenie než zavádzať drastické zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia tvorby hodnôt, teda zdanenia práce a hospodárenia podnikateľov. Podstatne kritickejšie však vnímame zavedenie dane z finančných transakcií, ktorá bude deformovať férové podnikateľské prostredie, nakoľko konkurenčnú výhodu získajú tí, ktorí nájdu lepšie spôsoby obchádzania opatrenia,“ vysvetľuje prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Zobraziť galériu (5) Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Bytová výstavba opäť zdražie

Z pohľadu zmien sadzieb DPH prišla vláda s celým radom výnimiek zaradených do nižšej sadzby. Bytová výstavba je však, bohužiaľ, zaradená v najvyššej sadzbe, teda 23 percent, čo v praxi znamená ďalšie zdraženie bytovej výstavby, a teda aj ďalšie zvyšovanie nedostupnosti bytov, čo pre občanov a stavebníctvo nie je dobrou správou. „Vo väčšine štátov únie platí na bytovú výstavbu a opravy znížená sadzba DPH, a to vrátane Česka. Jednotlivé krajiny si totiž uvedomujú, že ide o investíciu do bývania, a teda o aktivitu v záujme štátu, ktorú je potrebné podporovať a nie obmedzovať zvýšenou daňovou záťažou,“ spresňuje Kováčik.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Zvýšenie DPH na byty podľa neho zároveň prichádza krátko po tom, čo Európska komisia (EK) neuznala zaradenie stavebných prác pri príprave nájomných bytov Programu štátom podporovaného nájomného bývania do 5% sadzby DPH. Upozorňuje, že negatívne dopady 23-percentnej dane budú pre Slovensko a jeho obyvateľov zásadné.

Výstavbu zasiahne útlm

„Zvýši sa nedostupnosť bývania pre mladé rodiny, učiteľov, policajtov...migrácia pracovnej sily potrebná pre rozvoj hospodárstva bude komplikovanejšia. V problematickej situácii sa ocitnú občania, ktorí majú v súčasnosti podpísané rezervačné a hypotekárne zmluvy na výstavbu bytu. Tým totiž byt skokovo zdražie aj o niekoľko tisíc eur, čo môže byť ťažko riešiteľný problém,“ pokračuje prezident ZSPS. Ešte väčší útlm bytovej výstavby podľa neho celkový výber DPH v praxi nenavýši, ale naopak, ešte viac zníži. „Z pohľadu dlhodobých záujmov štátu by bola znížená sadzba DPH 5 percent na investície do bytov celkom iste významnejšia ako znížená sadzba za služby, ktoré doslova prejeme v reštaurácii,“ konštatuje Kováčik.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Zamestnávatelia združení v ZSPS preto vyzývajú vládu, aby sa urýchlene pozrela na praktické dopady svojich rozhodnutí na bytovú výstavbu bytov a jej zaťaženie sadzbou DPH na úrovni 23 percent prehodnotila.