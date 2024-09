AKTUÁLNE SaS varuje Slovákov! V budúcom roku hrozí rapídne zvýšenie cien energií: Odhad pri plyne neveští nič dobré

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií

"Minister Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstavil svoj balíček, v ktorom chce ľudí pripraviť o miliardy. Medzi výdavkami chýbala akákoľvek pomoc s cenami energií, pritom v nich sú obsiahnuté mnohé pomocné mechanizmy. Pokiaľ nebudú zachované, ceny energií môžu dramaticky rásť a to pre všetkých na Slovensku vrátane a najmä domácností," uviedol Galek s tým, že pomoc budú pritom potrebovať najmä ľudia, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.

SaS v minulom roku požadovala adresnú pomoc

Podotkol, že SaS v minulom roku požadovala adresnú pomoc a identifikovala úspory vo výške asi 80 miliónov eur v prípade plynu. "Ministerka Denisa Saková (Hlas-SD) sa rozhodla, že budú dotovať toľko, koľko sa dá. Na jar tohto roku však už uznala, že adresnosť dotácií tam musí byť," dodal Galek. Upozornil však na to, že do konca roka zostávajú len tri mesiace, pričom podľa neho nie je známe, či a ako chce vláda adresnosť realizovať. Adresnú pomoc pritom požaduje aj Európska komisia (EK).

Najvážnejšou hrozbou sú podľa Galeka výhrady EK voči zmluve so Slovenskými elektrárňami, na základe ktorej by mali mať domácnosti elektrinu v budúcom roku za 62 eur. Toto opatrenie len v roku 2023 podľa neho ušetrilo Slovákom 2,6 miliardy eur. Úspora pre priemernú domácnosť bola asi 1000 eur, a pre tú, ktorá kúri elektrinou, až 4000 eur. "Energetická kríza je na ústupe, no stále hrozí, že ak táto zmluva nebude, faktúry za elektrinu môžu vzrásť v priemere o 50 %," uzavrel Galek. Hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík vo štvrtok (19. 9.) informovala, že zvýšené ceny plynu a tepla sa dotknú niektorých domácností. MH SR preto pripravuje systém pomoci pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Taktiež sa snaží zabezpečiť cenovo výhodný plyn z východu.