SaS vyzýva vládnu koalíciu, aby konala v problematike obnovy pamiatok

BRATISLAVA - Opozičná SaS vyzýva vládnu koalíciu aj koaličných poslancov Národnej rady (NR) SR, aby konali v problematike obnovy pamiatok a dotačných programov. Strana kritizuje Ministerstvo kultúry (MK) SR za to, že ničí zabehnutý program starostlivosti o kultúrne pamiatky. SaS podporuje protesty organizácií, ktoré sa venujú pamiatkovej obnove i oblasti kultúrneho dedičstva.

"Ministerstvo kultúry ničí zabehnutý program, ktorý sa stará o naše kultúrne pamiatky," vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii poslanec Vladimír Ledecký (SaS) s tým, že je potrebné tento program posilniť a zachovať. "Treba navýšiť peniaze na obnovu pamiatok, keďže ide o dobre investované prostriedky, nezamestnaní majú prácu, zachraňujú sa pamiatky a celý tento projekt všetci aktéri vnímajú veľmi pozitívne," dodal.

Rudolf Huliak musí niesť za svoje reči následky, tvrdí strana SaS (Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita)

Dotačný program Obnovme si svoj dom by podľa Ledeckého potreboval posilniť pri kontrole. "Keďže pamiatkový úrad nemá kapacity a nenavštevuje projekty pravidelne, hovorí, že nie vždy sa všetko robí v súlade, ale, samozrejme, 'hrádari' sú ochotní a vždy vychádzajú v ústrety a vždy akceptujú námietky pamiatkarov," myslí si poslanec. Parametre programov by sa mali podľa neho nastaviť tak, aby v nich bola kontinuita.Ministerstvo kultúry by malo podľa SaS oslovovať ďalšie neziskové organizácie a rozširovať program. "Aby si aj tie pamiatky, o ktoré sa momentálne nikto nestará a nikto ich nezveľaďuje, našli nejakého správcu," skonštatoval.

SaS by navrhovalo napríklad vytvorenie špeciálneho verejnoprávneho fondu ma ochranu a podporu pamiatkarov a pamiatok, ktorý by bol nezávislý od akýchkoľvek politických vplyvov. Tie podľa strany momentálne vplývajú na prebiehajúci projekt na ministerstve kultúry.Rezort kultúry deklaruje, že robí maximum pre to, aby proces dotačných programov prebiehal čo najplynulejšie, v záujme žiadateľov, efektívneho čerpania finančných prostriedkov i súlade s platnou legislatívou, ktorá umožňuje výrazne dlhšie čerpanie kapitálových výdavkov.

Združenia a organizácie venujúce sa pamiatkovej obnove i oblasti kultúrneho dedičstva v tomto týždni opätovne vyjadrili obavu nad osudom pamiatok v SR. Kriticky pritom poukazujú na stav dotačného programu Obnovme si svoj dom, časový sklz pri hodnotení žiadostí, predlžovanie procesu schvaľovania a kontrahovania úspešných projektov i nerešpektovanie odborných stanovísk komisií zo strany vedenia rezortu. Na znak protestu voči súčasnému stavu programu Obnovme si svoj dom vyzvali správcov pamiatok vyvesiť čierne vlajky. Iniciatívu združení berie rezort na vedomie.