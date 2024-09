Opozícia v závere rokovania diskutovala o problematike práva na potrat

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere štvrtkového rokovania 19. schôdze venovali návrhu na prijatie uznesenia, ktoré má reagovať na uznesenie Európskeho parlamentu (EP) z 11. apríla o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie. Návrh predložil poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Poslanec chce, aby slovenský parlament uznesením vyjadril znepokojenie nad opakovanými snahami EP začleniť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie. Tvrdí, že táto iniciatíva porušuje princíp subsidiarity a členské štáty takúto iniciatívu zo strany Európskeho parlamentu opakovane odmietajú.

Jana Bittó Cigániková, Vladimíra Marcinková a Mária Kolíková na tlačovej konferencii Za ženy nerozhodujeme, za ženy bojujeme. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Do diskusie sa zapojili opoziční poslanci. Okrem kolegov Krátkeho z klubu sa na jeho obranu pripojili aj poslanci za KDH. Najmä poslankyne za PS kritizovali Krátkeho návrh. Tvrdia, že uznesenie by neporušovalo princíp subsidiarity. Poslanci za KDH a z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ deklarujú, že právo na potrat neexistuje.

Poslanci budú v rokovaní pokračovať v piatok (20. 9.) ráno. Venovať by sa mali viacerým výročným správam. Prebrať by mali napríklad správu o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023 a na programe majú aj správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za minulý rok.