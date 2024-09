Potravinári nesúhlasia so zvyšovaním DPH na potraviny: Zaplatia do štátnej kasy o 80 až 100 miliónov eur navyše

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Potravinári nesúhlasia so zvyšovaním dane z pridanej hodiny (DPH) na potraviny. Tá by mohla byť súčasťou konsolidačných opatrení, ktoré má vláda predstaviť v najbližšom období. Zvýšenie základnej sadzby na potraviny by podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) znamenalo navýšenie výdavkov domácností. V piatok o tom informovali riaditeľka PKS Jana Venhartová a prezident komory Daniel Poturnay.