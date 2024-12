Zákazníkov varuje vopred: Výrobca obľúbeného nápoja oznámil veľké zdražovanie! Za všetko môže nový zákon

(Zdroj: Facebook/Kofola)

Podľa nových pravidiel bude sadzba dane 0,15 eura na liter pre balené nápoje pripravené na konzumáciu. Pre koncentrované látky, ktoré si vyžadujú prípravu, ako sú sirupy, bude daň 1,05 eura na liter alebo 4,30 eura na kilogram.

Generálny riaditeľ spoločnosti Kofola Daniel Bureš v rozhovore pre Seznam Zprávy upozornil, že táto zmena významne ovplyvní trh na Slovensku. „Pre nás je to pol miliardy korún (20 miliónov eur), o ktoré tam musíme navýšiť ceny. Predpokladáme, že to rozhodne bude mať vplyv na spotrebu, ktorá na Slovensku poklesne,“ uviedol.

Vyššie náklady sa premietnu do ceny

Bureš zároveň upozorňuje na nešťastné nastavenie dane: „Za jeden gram alebo jedenásť gramov cukru platíte rovnakú daň, ktorá je navyše veľmi vysoká. Slovenská vláda tiež zvýšila DPH, ktorú platíte aj z tejto cukrovej dane. Pre nás to znamená pol miliardy korún vyšších nákladov, čo nás núti zvýšiť ceny o rovnakú sumu.“

Nová daň pravdepodobne zmení spotrebiteľské správanie. „Ľudia určite budú dávať prednosť nápojom bez obsahu cukru. Aj my pracujeme na inováciách – plánujeme niektoré značky sladiť čistým ovocným cukrom, na ktorý sa daň nevzťahuje,“ uviedol Bureš. Použitie ovocných koncentrátov, ako je jablkový alebo hroznový, je však nákladné a podľa Bureša nejde o šetrenie, ale o zlepšenie kvality výrobkov.

Spoločnosť Kofola neplánuje stiahnuť žiaden zo svojich výrobkov zo slovenského trhu, no generálny riaditeľ sa na novú daň pozerá kriticky. „Cukrovú daň považujeme čisto za fiškálny nástroj na získanie peňazí od ľudí. Skúsenosti z iných krajín neukazujú, že by to malo významný efekt na zmenu spotreby sladkých výrobkov,“ dodal Bureš.