Výrobca obľúbených sladených nápojov sťahuje z predaja milióny fliaš: Obavy z kontaminácie kovovými časticami!

Spoločnosť sa tak rozhodla preventívne, no otázkou zostáva, čo s miliónmi fliaš nápojov spraví. Potenciálne kontaminované nápoje nemôžu vyliať do kanalizácie, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu čističiek odpadových vôd. Problémom je nielen cukor, ale aj kyselina fosforečná, uviedol denník Standard.

Vzhľadom k množstvo cukru v nápojoch by čističkám hrozilo premnoženie baktérii a ich odstránenie by znamenalo mimoriadne náklady. „Ak by ste chceli jazero kolového nápoja zlikvidovať prostredníctvom čističky odpadových vôd, trvalo by to roky,“ uviedol prevádzkový riaditeľ čističky z Korneuburgu a vedecký pracovník Technickej univerzity vo Viedni Josef Tauber.

"Kyselinu fosforečnú by zas bolo potrebné najskôr neutralizovať, pretože väčšie množstvo môže podporiť rast rias a aj v tomto ohľade majú čističky nastavené limity". Vedecký pracovník Technickej univerzity ďalej uviedol, že najlepší spôsob zbavenia sa potenciálne kontaminovaných nápojov je ich naliatie do bioplynových staníc. Fermentáciou by dokonca mohla vzniknúť energia.

Ďalšou možnosťou je likvidácia spaľovaním, ale v tomto prípade by bola znemožnená recyklácia PET fliaš. Okrem toho na spálenie takéhoto typu odpadu je potrebná špeciálna rotačná pec, ktorou spoločnosť Wien Energie disponuje, no aj tu by šlo o zdĺhavý proces, kým by spálili všetkých 14 miliónov litrov tekutiny.

V histórii Rakúska ale pôjde zrejme o najväčšie množstvo stiahnutých produktov z trhu. Rakúska Coca-Cola bude okrem nákladov čeliť aj strate dôvery zo strany zákazníkov, no ako uviedol hovorca, „bezpečnosť je v tejto chvíli na prvom mieste“.