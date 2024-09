Prekvapivé VÝSLEDKY: Voľby by v septembri s náskokom vyhral Smer! V parlamente by skončili aj Demokrati

Predseda PS Michal Šimečka, predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Voľby by v septembri vyhral Smer-SD so ziskom 25,5 percenta hlasov. Nasledovalo by Progresívne Slovensko (21,6 percenta) a s výrazným odstupom Hlas-SD (11,9 percenta). Do parlamentu by prenikli aj Demokrati.