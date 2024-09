PRIESKUM ukázal tesný súboj medzi PS a Smerom! Súperov nechali za sebou, v parlamente len šesť strán

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – O prvenstvo zvádzajú boj aj naďalej dva politické subjekty – najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko by získala 24,5 % hlasov a najsilnejšia koaličná strana Smer-SD by dostala 23,9 % hlasov. Za nimi je priepastná medzera.

Ako upozornil Mikuláš Hanes, politický analytik NMS Market Research Slovakia, ktorá prieskum zrealizovala, vzhľadom na takto malý rozdiel medzi stranami na čele sa nedá jednoznačne určiť, ktorá z nich by voľby vyhrala. „Obe strany si v porovnaní s minulým mesiacom posilnili o 1,4 p.b. Rozdiel je síce v rámci štatistickej odchýlky, no najmä u PS od začiatku roka vidíme mierny nárast v podpore voličov. Či budeme vedieť potvrdiť silnejúcu pozíciu oboch lídrov ukážu až nasledujúce merania,“ uviedol. „Progresívnemu Slovensku sa darí rásť aj vďaka tomu, že najlepšie zo všetkých subjektov dokáže oslovovať nevoličov z jesene 2023. Okrem toho sa podarilo progresívcom získať až pätinu voličov koalície SLOVENSKO a Za ľudí,“ tvrdí. Smer-SD si zasa podľa neho udržiava približne tri štvrtiny svojich voličov. „Prípadné odchody svojich podporovateľov dopĺňa už tradične z radov podporovateľov koaličných partnerov – väčšina voličov, ktorí od volieb prestali podporovať SNS, prešli práve k Smeru-SD,“ doplnil Hanes.

Tretí by skončil Hlas-SD. Strana by mala podporu 12,6 %. Po minulomesačnom náraste sa tak Hlas-SD vrátil k miere podpory po eurovoľbách. Podľa analytika strana stráca oproti minuloročným voľbám aj na úkor strany Smer-SD. „Darí sa mu držať si stabilný potenciál aj jadro, ale postupne sa oslabuje miera presvedčenia jeho voličov, čo má za následok pokles vo volebnom modeli,“ povedal analytik.

Do parlamentu by sa dostali ešte strany KDH, SaS a Republika. Na 4. mieste by sa umiestnilo KDH so 6,2%. Podobný výsledok by v septembrovom meraní získala aj SaS, ktorú by volilo 6,1%. Za nimi nasleduje Republika s rovnými 6%. „KDH sa spomedzi všetkých strán môže momentálne najviac spoliehať na ženské voličky, ktoré by ho vo voľbách podporili častejšie ako muži,“ uviedol.

Poukázal tiež na to, že hoci sa dáta pre septembrový volebný model zbierali v čase, kedy Richard Sulík ohlásil odchod z parlamentu, podpora SaS ostala na rovnakej úrovni ako počas augusta. „Z hľadiska volebného potenciálu SaS ostáva 4. najsilnejšou stranou. K lepšiemu výsledku by však potrebovala rozšíriť svoje volebné jadro, nakoľko úplne istými svojou voľbou je len 38% podporovateľov tejto strany,“ uviedol.

Analytik však upozorňuje, že do parlamentu by sa síce dostalo iba týchto 6 subjektov, no ďalších 5 sa pohybuje na hranici vstupu do NR SR. Hnutie SLOVENSKO a Za ľudí by v aktuálnom volebnom modeli agentúry NMS Market Research Slovakia získalo 3,9% hlasov. Koalícia SLOVENSKO a Za ľudí od volieb stratila viac ako polovicu svojich podporovateľov. Okrem PS prešli najmä k Demokratom a Sme rodina.

So ziskom 3,9% by skončilo hnutie Sme rodina, pre ktoré znamená podľa analytika atakovanie hranice 4% najlepší výsledok od minuloročných parlamentných volieb. Nasleduje SNS S 3,5%, Maďarská Aliancia s 3,4% a Demokrati s podporou 3,3%.

Ostatné subjekty by získali menej ako 2%. Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 58,9%, čo je stále pod úrovňou účasti v minuloročných parlamentných voľbách.

Rozloženie síl v parlamente

Pri pohľade na to, ako by sa sily rozložili v parlamente, môžeme vidieť, že Progresívne Slovensko by získalo 46 mandátov, Smer-SD 45 mandátov, Hlas-SD by mal 24 mandátov, KDH a SaS rovnako po 12 mandátov a mimoparlamentná Republika by získala 11 mandátov.

Zber dát prebiehal online v čase od 05. 09 – 09.09. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 001 respondentov.