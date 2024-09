Školy budú pokryté kamerovým systémom s umelou inteligenciou, uviedol Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Do konca roka 2026 by malo byť pokrytých kamerovým systémom s umelou inteligenciou zhruba 3000 škôl. Cieľom je zabrániť šíreniu rôznych bezpečnostných hrozieb. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti so schváleným materiálom na zavedenie kamerového systému v základných a stredných školách. Tento rok podľa neho kamery nasadia na troch pilotných školách.