Minister Šutaj Eštok o zadržanom občanovi Tadžikistanu: Je pod kontrolou, konanie o jeho vydaní prebieha

minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Občan Tadžikistanu, ktorý bol v roku 2022 zadržaný a identifikovaný ako riziková a nebezpečná osoba, ostáva naďalej pod plnou kontrolou slovenských orgánov, pričom naďalej prebieha proces o jeho extradícii. Po stredajšom (11. 9.) rokovaní vlády to uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti so stredajším rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu (NSS).

"Súd vo veci zaistenia cudzinca zamietol žalobcom podanú kasačnú sťažnosť," uviedol vo štvrtok Michal Milla z generálneho sekretariátu NSS. Už v máji Správny súd v Košiciach zamietol správnu žalobu zadržaného Tadžika vo veci zrušenia poskytovania dočasného útočiska jeho osobe na území SR.

Konanie o vydaní zadržaného muža nie je ukončené

"Som rád, že sa potvrdilo, že zadržaný predstavuje bezpečnostnú hrozbu a postup našich orgánov bol správny," skonštatoval v stredu minister. Dodal, že konanie o vydaní zadržaného muža nie je ukončené, preto je predčasné hovoriť, do ktorej krajiny bude vydaný. "Najlepšie by samozrejme bolo, keby sa vrátil späť do krajiny svojho pôvodu. Keďže k nám prišiel z Ukrajiny, rokujeme aj s ukrajinskou stranou. V každom prípade, kým sa nám ho nepodarí dostať zo Slovenska, ostáva pod plnou kontrolou štátu a nepredstavuje bezpečnostné riziko," deklaroval minister.

Umiestnený je v záchytnom tábore Sečovce

Šutaj Eštok v marci po zasadnutí mimoriadnej bezpečnostnej rady informoval, že v roku 2022 sa na Slovensko dostala vysoko riziková a nebezpečná osoba. Muž pochádza z Tadžikistanu a má trvalý pobyt na Ukrajine. Zároveň uviedol, že je umiestnený v záchytnom tábore Sečovce a prebieha konanie o jeho extradícii. Na konci mája správny súd v Košiciach zamietol správnu žalobu zadržaného Tadžika vo veci zrušenia poskytovania dočasného útočiska jeho osobe na území SR. Ministerstvo vnútra o tom informovalo s tým, že súd potvrdil správnosť a zákonnosť rozhodnutia migračného úradu, že muža z Tadžikistanu možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť SR.