Navrhnúť šéfa Národnej rady môže aj opozícia: Kresťanských demokratov teší, že Mikloško má dôveru strán

KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ak sa vládna koalícia nevie dohodnúť na novom predsedovi Národnej rady (NR) SR, kandidáta môže navrhnúť aj opozícia. Skonštatovalo to opozičné KDH. Kresťanských demokratov teší, že ich poslanec František Mikloško požíva dôveru iných parlamentných strán. KDH to uviedlo v reakcii na vyjadrenie šéfa SaS Branislava Gröhlinga, ktorý by chcel, aby spoločným kandidátom opozície na predsedu NR SR bol Mikloško.