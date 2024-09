Martina Holečková chce presvedčiť kolegov z KDH, že jej návrh je dobrý

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video

Martina Holečková a Andrea Turčanová po výbore (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Keď som počula, čo k môjmu návrhu zákona povedal predseda Majerský, je zjavné, že ho nepochopil. Ja nenavrhujem nikomu zobrať žiadnu právomoc. Navrhujem, že v prípade, ak by chceli minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor nejakému právoplatne odsúdenému zločincovi prerušiť výkon trestu a prepustiť ho na slobodu, tak by tento ich návrh musel schváliť dovolací súd," uviedla Holečková. Vďaka tejto "poistke" by sa podľa nej tento inštitút nedal zneužiť tak, ako to urobil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pri Dušanovi K. "Presne takto isto to majú nastavené aj Českej republike," doplnila.

Boris Susko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf KDH Milan Majerský v utorok uviedol, že návrh nie je odborný ani kompetentný. Poslankyňa navrhla, aby rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti bolo povinne preskúmané súdom.Možnosť rozhodnúť o prerušení výkonu trestu by mala ostať v rukách ministra spravodlivosti, nehľadiac na to, že ju Susko zneužil, tvrdí Majerský. Poukázal na to, že kompetenciu použili aj predchádzajúci ministri. "Pri justičných omyloch je to záchrana človeka, ktorý je nespravodlivo odsúdený," dodal.

Susko na začiatku augusta podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. a prerušil jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní. Viacerí predstavitelia opozície tento krok kritizovali.