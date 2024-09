Obnova hradov v ohrození: Čakajú na peniaze od štátu, narazili na problém! Šimkovičovej ministerstvo brzdí dotácie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Obnova hradov a zámkov v posledných rokoch na Slovensku napreduje, a to aj vďaka štátnym peniazom. Dotácie z porgramu Obnovme si svoj dom slúžil práve na takéto účely, no združenia, ktoré obnovujú pamiatky, doteraz nevideli z nich financie. Otázne je, čo s dotáciou bude, peniaze sa musia vyčerpať do konca roka. Združenia hromžia.