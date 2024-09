Holečková chce zmenu Trestného poriadku: Týka sa prerušenia výkonu trestu

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti by malo byť podľa KDH povinne preskúmané súdom. Navrhuje to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (KDH) v novele Trestného poriadku, ktorú podala do parlamentu.