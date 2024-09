Vyšetrovanie streľby na Fica: TOTO sú nové informácie! Premiér zatiaľ ohlásil neočakávaný krok

(Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza, Topky/Vlado Anjel, Reprofoto/Tip čitateľa)

archívne video

Muža obvineného z pokusu o vraždu premiéra vzali do vyšetrovacej väzby (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Špecializovaný trestný súd zamietol žiadosť Juraja Cintulu obvineného z útoku na premiéra Roberta Fica 23. augusta. Zároveň vyhovel návrhu prokurátorky Generálnej prokuratúry a rozšíril dôvody väzby obvineného. „Sudca rozšíril dôvody väzby obvineného aj o dôvod v zmysle par. 71 ods. 2 Trestného poriadku, pretože je obvinený trestne stíhaný pre trestný čin teroristického útoku,“ uviedla v tom čase hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

Denník N teraz zverejnil obsah uznesenia, ktoré im bolo poskytnuté na základe infožiadosti. V tom sa píše, že v dôsledku výstrelov „došlo k doposiaľ presne bližšie nešpecifikovaným vážnym strelným poraneniam u poškodeného, ktoré si vyžiadali urgentný letecký prevoz do nemocnice, s doposiaľ nezistenými následkami a nezistenou dobou liečenia.“ Detailnejšie informácie o zraneniach predsedu vlády sa v ňom však neuvádzajú.

(Zdroj: Profimedia)

Výsluchy vyše stovky svedkov aj odposluchy

V uznesení je vymenovaných množstvo úkonov, ktoré od streľby polícia urobila. Ide napríklad o výsluch obvineného, ako aj výsluch Roberta Fica. Sudca cituje v uznesení aj „106 výsluchov svedkov, zadržanie a otvorenie zásielky, prehliadky tela, bolo zabezpečených 18 znaleckých posudkov a odborných vyjadrení, spracovaných 54 žiadostí o bankové údaje, vykonaných množstvo previerok podaní od občanov, analýz zaistených dát, zabezpečených údajov, operatívnych previerok“. Okrem toho prokurátorka predložila súdu desať návrhov na vydanie príkazov na odposluchy. V uznesení sa tiež píše o šiestich žiadostiach o urýchlené uchovanie počítačových údajov zaslaných do cudziny, jednej žiadosti o právnu pomoc do USA a dvoch vydaných vyšetrovacích príkazoch do Česka aj Švédska.

Premiéra Roberta Fica po streľbe previezli do nemocnice v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Išlo o terorizmus?

Samotný obvinený Juraj Cintula svoj výsluch podľa uznesenia využil len na to, aby povedal, že trvá na podanej žiadosti a nechce k nej uviesť žiadne ďalšie skutočnosti. Jeho obhajca argumentoval, že ide o osobu vyššieho veku, doposiaľ netrestanú, a teda nepredpokladá riziko, že by opätovne spáchal trestný čin. Poukázal tiež na to, že útočník prišiel o zbraň. Podľa obhajcu tiež treba brať do úvahy, že jeho klient presne opísal svoje konanie a vlastne sa ku skutku priznal.

Z rozhodovania súdu je tiež zrejmé, že ani obvinený a ani jeho advokát nesúhlasia s prekvalifikovaním skutku na terorizmus. Cintula vypovedal, že o jeho pláne strieľať na premiéra nikto nevedel. „Predsa do toho nebude nikoho zaťahovať,“ opísal ešte v máji jeho výpoveď sudca do uznesenia. Obvinený tiež priznal, že bol frustrovaný z politiky súčasnej vlády. Vopred si útok premyslel dva dni pred streľbou. Keď sa dozvedel, že 15. mája bude vláda v Handlovej, rozhodol sa konať tam. O prípadných komplicoch sa v aktuálnom uznesení nepíše. V minulosti o takej možnosti hovorili vicepremiér Robert Kaliňák aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Sudca Michal Truban nie je vzhľadom na údajný motív konania strelca presvedčený o tom, že by išlo o nedôvodnú nadkvalifikáciu skutku. Obvinenie z terorizmu je však podľa sudcu udržateľné len v prípade, ak sa podarí polícii preukázať, že „úmyslom konania obvineného nebolo len zastaviť pôsobenie xxxxxxxx Slovenskej republiky (pravdepodobne sa myslí premiér SR), ale zastaviť pôsobenie celej vlády." To bude možné podľa sudcu konštatovať až na samotný záver vyšetrovania.

Atentát na premiéra Roberta Fica počas výjazdu rokovania vlády SR v Handlovej. (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Manželka za ním plače

Prokurátorka pred súdom argumentovala, že obvinený by mal zostať vo väzbe s poukázaním na listy medzi Cintulom a jeho manželkou, ktorých obsah podľa prokurátorky „potvrdzuje negatívny postoj obvineného k predstaviteľom súčasnej vlády, najmä k jej predsedovi." Cintula mal o prepustenie z väzby žiadať práve kvôli manželke, ktorá ho doma stále čaká a sníva sa jej o ňom. „Manželka plače, má 76 rokov,“ citoval sudca v uznesení zo žiadosti obvineného.

Prokurátorka tiež poukázala na psychologický posudok strelca. V ňom znalkyňa konštatovala, že obvinený má tendenciu reagovať na konfliktné, stresové situácie a na frustráciu agresivitou, ktorá je uňho prevažujúcim obranným mechanizmom osobnosti.

Útočník svoj čin oľutoval a v máji tvrdil, že premiéra nechcel zabiť. Chcel ho vraj len zraniť. Podľa prokurátorky je však napriek oľutovaniu odhodlanie obvineného pomstiť sa predstaviteľom vládnej moci naďalej prítomné. „Preto nemožno vylúčiť pokračovanie obvineného v páchaní politicky motivovanej trestnej činnosti,“ tvrdila prokurátorka. Sudca sa s ňou zhodol. Cintulu ponechal vo väzbe, pretože motívom streľby bola podľa neho nenávisť voči premiérovi. „V prípade prepustenia zo zadržania na slobodu by obvinený mohol svoj zámer, ktorým bolo usmrtenie poškodeného, dokonať,“ napísal sudca. Strieľať by pritom mohol aj po iných členoch vlády. Nič na tom nemení ani to, že mu odobrali legálne držanú zbraň, ktorou strieľal na premiéra. Podľa sudcu by si totiž mohol zaobstarať inú.

Cintula podal sťažnosť aj v máji, no napokon ju stiahol. Proti rozhodnutiu z augusta podal obvinený sťažnosť, rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Fico sa chystá do Handlovej

Premiér Robert Fico sa medzitým chystá do Handlovej, mesta, v ktorom ho útočník 15. mája počas výjazdového rokovania vlády postrelil. Regionálny výjazd absolvuje v piatok. Zúčastní sa na slávnostnom prestrihnutí pásky pri otvorení zrekonštruovaných priestorov školy, neskôr navštívi výrobný závod na chov sladkovodných rýb AGRO Rybia farma, ktorý vznikol v rámci transformácie uhoľného regiónu a zamestnáva bývalých baníkov. Na záver návštevy sa stretne s primátorkou Handlovej Silviou Grúberovou.