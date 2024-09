Bude nás vláda sledovať? Kaliňak reaguje na získanie systému Pegasus

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje informácie Denníka N o získaní odpočúvacieho systému Pegasus za neseriózne, ktoré navyše ich autorov usvedčujú z neznalosti problematiky. Poukázal pri tom na to, že prevádzkovanie tohto systému by bolo v rozpore s platnou slovenskou legislatívou.

"Navyše tento systém sa nekupuje jednoducho, je extrémne drahý a aj jeho prevádzkovanie je drahé," upozornil Kaliňák po rokovaní vlády. Zverejnené informácie označil za snahu vyvolať ďalšiu politickú tému. Vierohodnosť informácií spochybnil ešte pred rokovaním vlády aj minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). O nákupe nemá žiadne informácie.

Predstavitelia opozície reagovali na zverejnené informácie obavou z bezprecedentného zásahu do súkromia a bezpečnosti občanov. Žiadajú tiež o sfunkčnenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). "Ak tajná služba naozaj disponuje týmto potenciálne nebezpečným a veľmi kontroverzným nástrojom, znamená to ohrozenie súkromia každého občana. A keď pri tom nemá žiadnu kontrolu, je to zásadné ohrozenie demokratických princípov," tvrdí poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS).

"Už v júni som upozorňoval na to, že vláda chce viac sledovať svojich občanov. Teraz sa dozvedáme, že tajné služby môžu mať k dispozícii sledovací systém, ktorý dokáže sledovať takmer všetko z vášho telefónu," poznamenal poslanec KDH František Majerský. Žiada, aby riaditeľ SIS predstúpil pred poslancov a dal jasné vysvetlenie, či daný systém Pegasus tajná služba má a či ho plánuje používať.

SIS získala nástroj na sledovanie displejov

Hovorkyňa SIS Zuzana Morávková uviedla, že metódy, formy a prostriedky spravodajskej činnosti vrátane informačno-technických prostriedkov sú utajovanou skutočnosťou. "Z uvedeného dôvodu nie je možné, vzhľadom na existenciu zákonnej prekážky, poskytovať v tejto veci akékoľvek informácie," doplnila.

Podľa zdrojov Denníka N zrejme SIS získala nástroj na sledovanie mikrofónov, kamier aj displejov mobilných telefónov a na sťahovanie obsahu všetkých komunikačných aplikácií vrátane šifrovaných. Ako informoval, malo by ísť o systém Pegasus.