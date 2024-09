FOTO Tragická nehoda pri Rejdovej: Jazda bez vodičáku stála vodiča život! 27-ročný spolujazdec sa ťažko zranil

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

REJDOVÁ - Na ceste medzi obcami Rejdová a Vyšná Slaná v okrese Rožňava došlo v pondelok (2. 9.) k tragickej dopravnej nehode. Muž bez vodičského oprávnenia zišiel s vozidlom do priekopy a narazil do mosta, zraneniam na mieste podľahol. Spolujazdca s ťažkými zraneniami do nemocnice transportovali leteckí záchranári. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.