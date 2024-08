Vláda schválila zámer spoločného obstarávania nákladných terénnych vozidiel s Českom

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR by malo nakúpiť nákladné terénne vozidlá N3G pre armádu v rámci spoločného obstarávania s českým rezortom obrany. Návrh zámeru spoločného obstarávania schválila vláda na stredajšom rokovaní. Rámcovú dohodu s českým partnerom by mal minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) predložiť kabinetu do konca roka.