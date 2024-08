Remišová kritizuje novelu zákona: Receptom vlády na ceny potravín sú podľa nej noví úradníci a predražený web

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Receptom vlády Roberta Fica (Smer-SD) na vysoké ceny potravín sú noví úradníci a predražený štátny web. Uviedla to opozičná poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v reakcii na novelu zákona o cenách, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Výdavky na zriadenie webového sídla by mali podľa MF dosiahnuť asi 84.000 eur v tomto roku a 84.000 eur v roku 2025, zabezpečenie služieb prevádzky sa odhaduje na 16.800 eur ročne od roku 2025.