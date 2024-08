Macron sa po odmietnutí vlády ľavice stretol s menšími stranami

(Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

Macron sa v utorok v Elyzejskom paláci stretol s menším centristicko-pravicovým zoskupením LIOT a v stredu plánuje rokovať s konzervatívnymi stranami, uviedli francúzske médiá. Francúzsky prezident uskutočňuje stretnutia s lídrami francúzskych politických strán od minulého týždňa v snahe ukončiť politickú patovú situáciu po nedávnych voľbách a sformovať novú vládu. Jeho pondelkové rozhodnutie nevymenovať novú vládu vedenú NFP však vyvolalo ostrú kritiku ľavice. NFP sa skladá z krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI), Socialistickej strany (PS), Francúzskej komunistickej strany (PCF) a strany Európa Ekológia-Zelení (EELV). Toto politické zoskupenie vyhralo v júli parlamentné voľby, no nezískalo dosť hlasov na to, aby malo väčšinu vo francúzskom Národnom zhromaždení - dolnej komore parlamentu.

Macron už skôr vylúčil spoluprácu s LFI a v pondelok vyhlásil, že ľavicová vláda by v parlamente nemala dostatok hlasov na získanie dôvery a jej vymenovanie by tak predstavovalo "hrozbu pre inštitucionálnu stabilitu" krajiny. Zároveň vyzval socialistov, zelených a komunistov, aby pri formovaní vlády spolupracovali s "inými politickými stranami". Jeho snaha o rozdelenie NFP však zrejme zlyhala, keďže predstavitelia ľavicovej aliancie v utorok odmietli ďalšie rokovania s Macronom, konštatuje DPA. Centristická koalícia Spolu (ENS) prezidenta Macrona skončila vo voľbách druhá pred krajne pravicovým Národným združením (RN). ENS by podľa DPA chcela širšiu koalíciu umiernenejších strán. Nie je však jasné, kedy Macron formálne nominuje kandidáta na premiéra. Na čele francúzskej vlády je v súčasnosti dočasný premiér Gabriel Attal, ktorý krajinu povedie do vymenovania novej vlády.