Ďalšia tragédia pri vode! Z rieky Morava vytiahli mŕtve telo

Ilustračné foto (Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj)

"Vzhľadom na okolnosti boli na miesto vyslaní aj policajti z kriminálnej polície," priblížila polícia. Operačné stredisko vyrozumelo aj kolegov z Českej republiky a na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár.

archívne video

Policajná naháňačka v Žiline (Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj)

Okolnosti, za ktorých sa osoba do vody dostala, ako aj to, či sa udalosť odohrala na území Slovenska alebo Česka, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. "Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia dovolí," podotkla polícia.