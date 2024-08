SaS navrhuje, aby detskí pacienti mali právo na sprevádzajúcu osobu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS navrhuje zaviesť právo pre maloletých pacientov na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Presadiť to chce cez novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci za SaS Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková. Poukázali na to, že v praxi často dochádza k obmedzovaniu kontaktu pacienta so sprievodom.