SaS upozorňuje na ekonomickú stagnáciu: Navrhla riešenia na zvýšenie rastu

"Naša krajina ekonomicky stagnuje. Vláda nerobí absolútne nič pre ekonomický rast, naopak, schválila rôzne dane, ktoré tento ekonomický rast tlmia. Len si to, prosím, pripomeňme. Ficova vláda zaviedla bankovú daň, daň z cukru, znovu zaviedla daň zo straty, máme vyššiu daň z dividend, vyššie zdravotné odvody, vyššie správne a úradné poplatky, vyššiu spotrebnú daň na lieh, takisto vyššiu spotrebnú daň na tabak," uviedol podpredseda SaS Marián Viskupič.

Prvým riešením by malo byť zníženie dane z kryptomien, pričom strana navrhuje sadzbu sedem percent. Ľudia by mali byť okrem iného motivovaní takto nastavenú sadzbu dane odvádzať, čo by podľa strany mohlo ešte zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu a nie naopak. Strana ďalej navrhuje znížiť správne poplatky, ktoré najviac zaťažujú podnikateľský sektor a predstavujú ďalšiu finančnú záťaž pri podnikaní.

Daňové oslobodenie pri predaji nehnuteľností

Skrátenie doby odpisovania budov by malo taktiež prispieť k oživeniu ekonomickej aktivity na Slovensku. Podľa podpredsedu SaS by sa malo odpisovanie v šiestej odpisovej skupine znížiť zo súčasných 40 rokov na navrhovaných 28 rokov. To by malo prispieť k zvýšeniu investícií do obnovy budov. Aktuálna suma 1700 eur, pri ktorej musí byť majetok zaradený do účtovného odpisovania, by sa mala navýšiť na 3000 eur, odporučila ďalej strana.

Ďalším riešením by malo byť zníženie počtu rokov, konkrétne z piatich rokov na tri roky, v prípade uplatňovania si daňového oslobodenia pri predaji nehnuteľností, čo by malo prispieť k zvýšeniu aktivity v stagnujúcom sektore bývania. "Takisto navrhujem zrušiť alebo vypustiť povinnosť zamestnávateľov vypracovať plán dovoleniek. Jednoducho je to dnes absolútne zbytočná administratívna záťaž a ide iba formalitu, ktorú aj tak, samozrejme, všetky firmy potom riešia so zamestnancami počas roka rôzne," uzavrel Viskupič.