SaS navrhuje zvýšiť hornú hranicu pokuty za priestupky proti majetku

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS navrhujú zvýšiť hornú hranicu pokuty za priestupky proti majetku z 331 eur na 2000 eur. Návrh predstavili v pondelok spolu s ďalšími opatreniami, ktorými chcú reagovať na situáciu po tom, ako vstúpila do platnosti novela Trestného zákona, ktorú presadila vládna koalícia.

"Sú to kroky k tomu, ako možno navrátiť dôveryhodnosť justičným orgánom, ako pomôcť právnemu štátu vzchopiť sa. Rovnako chceme dosiahnuť, aby platila spravodlivosť pre každého a aby ten, kto je pri moci, dodržiaval pravidlá a neprekrúcal ich," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii poslankyňa za SaS Mária Kolíková.

Pri návrhu novely zákona o priestupkoch sa SaS inšpirovala právnou úpravou z Českej republiky. Kolíková vysvetlila, že vládnou novelou trestných kódexov sa zvýšila hranica výšky malej škody z doterajších 266 eur na 700 eur. Poukazuje na situáciu, keď napríklad za krádež, pri ktorej hodnota škody nepresahuje výšku 700 eur, nejde o trestný čin, a to ani ak by bol tento skutok spáchaný opakovane, ale len o priestupok. Strana upozorňuje, že hrozí zaň neprimerane nízka sankcia, a to len v maximálnej výške 331 eur.

Upravenie hranice výšky malej škody

SaS tiež do parlamentu predložila novelu Trestného zákona. Opoziční poslanci chcú znížiť hranice výšky škôd, ktoré sa podľa nich novelou trestných kódexov stali neprimerane vysoké. SaS preto navrhuje stanoviť hranicu výšky malej škody na sumu prevyšujúcu 500 eur. Ďalej navrhla stanoviť hranicu väčšej škody na sumu prevyšujúcu 5000 eur, značnej škody na sumu prevyšujúcu 50.000 eur, škody veľkého rozsahu na sumu prevyšujúcu 250.000 eur a hranicu škody mimoriadneho rozsahu na sumu prevyšujúcu 1.000.000 eur.

SaS chce zmeniť aj Trestný poriadok

Poslanci za SaS chcú meniť aj Trestný poriadok. Reagujú tak na situáciu, keď minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušil jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Novelou Trestného poriadku chce SaS umožniť rozhodnúť o odklade alebo prerušení výkonu rozhodnutia, proti ktorému podal minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor dovolanie, len súdu. "Pre dôveryhodnosť justičných orgánov je dôležité, aby sme priestor ministrovi, ale aj generálnemu prokurátorovi zúžili tak, že sami rozhodnúť nemôžu, posledné slovo musí mať súd," ozrejmila Kolíková.

Novelizovať chcú aj zákon o prokuratúre. SaS chce zaviesť prideľovanie vecí určených podľa predmetu konania náhodným výberom. "Kľúčové jednotky na boj proti korupcii sa rozpadávajú, o to viac je dôležité, aby boli prokurátori nezávislí, nestranní, preto navrhujeme, aby sa o tom, ktorý prokurátor dostane danú vec v trestnom konaní, rozhodovalo náhodným výberom," uzavrela Kolíková.